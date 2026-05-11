L’Ajuntament de València activa la renovació de la façana del mercat de Russafa
L’actuació preveu la substitució de finestres, el pintat integral i la reparació de goteres per a dignificar la imatge del mercat
L’Ajuntament de València ha publicat la licitació per a la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres de rehabilitació de l’envolupant de la façana del mercat de Russafa, amb un import de 60.000 euros.
El regidor de Comerç i Mercats, Santiago Ballester, ha destacat que “esta actuació forma part del compromís municipal amb la millora dels mercats municipals, que són el cor comercial dels barris”, ha assenyalat l’edil.
El projecte
La intervenció preveu la substitució de totes les finestres de l’edifici, el pintat integral de la façana i la reparació de les goteres detectades en els llocs exteriors, “amb la finalitat de dignificar la imatge d’un dels nostres mercats més emblemàtics i millorar les condicions de treball dels venedors”, tal com ha explicat Ballester, que ha assegurat que “esta nova actuació se suma a altres intervencions que l’Ajuntament ja està impulsant en el mercat de Russafa”.
“Actualment, s’està executant el projecte d’eficiència energètica de l’edifici, amb una inversió d’1,6 milions d’euros, així com la reparació de diferents llocs, per import de 90.000 euros. A més, l’any passat es va posar en servici una nova sala de lactància, en resposta a una demanda de les persones usuàries del mercat”, ha recordat l’edil.
“El mercat de Russafa està en plena transformació. En menys de dos anys haurem invertit més d’1,75 milions d’euros a millorar les seues instal·lacions, fer-lo més sostenible i adaptar-lo a les necessitats reals de venedors i clients”, ha conclòs Ballester.
Suscríbete para seguir leyendo
- El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
- L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
- Es busquen veïns per a la gigafactoria de Sagunt
- València Basket se la juga a Grècia contra Panathinaikos amb l’obligació de guanyar per a continuar viu en la EuroLeague
- Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024
- Pérez Llorca descarta ser mediador en la vaga d’Educació: “Demà la consellera farà una proposta”
- La Policia Local de València deté tres persones cada dia per violència de gènere
- “El brot d’hantavirus no té transcendència, és molt controlable”