La permanència del Llevant UE passa per tornar a guanyar lluny d’Orriols

Els llevantinistes visiten Balaídos després de quatre mesos sense véncer fora de casa, justament des del debut victoriós de Luís Castro a Sevilla

L’última victòria del Llevant UE fora de casa va ser al Pizjuán / EFE/Jose Manuel Vidal

Sevilla. 4 de gener. El portugués Luís Castro s’asseu per primera vegada en la banqueta del Llevant UE. Com si eixe fora l’impuls que esperava el club, l’equip granota deixa a un costat la seua realitat de cuer i guanya amb solvència (0-3) al Pizjuán. Iker Losada, Espí i Carlos Álvarez en l’afegit són els autors d’un triomf balsàmic per a començar amb bon peu la missió “salvació”. Quatre mesos després, eixa baralla encara no ha acabat.

Guanyar lluny del Ciutat

El llevantinisme continua immers en la lluita per no tornar a Segona, un descens que marca hui el Girona —a falta del partit que juga esta nit contra el Rayo— amb dos punts més. Tot està en joc amb nou punts per jugar-se. No obstant això, per a aconseguir-ho, cal superar una assignatura pendent. I eixa no és una altra que la de tornar a guanyar lluny d’Orriols, cosa que no succeïx —justament— des d’eixa victòria en terres sevillanes.

Perquè des d’eixa primera experiència del portugués dirigint el club, el Llevant ha registrat cinc derrotes i dos empats. El calendari, això sí, no ha sigut fàcil. Perquè els llevantinistes han hagut de visitar els feus del Reial Madrid, Athletic, Barça, Reial Societat, Vila-real —en eixes cinc visites van caure—, a més de Vallecas i l’RCDE Stadium, a on el resultat va ser d’empat. Amb això, el balanç ha sigut de 17 gols en contra i només quatre a favor, gràcies a Elgezabal i Olasagasti —que van anotar els dos gols del 4-2 a Bilbao— i el golejador Espí, que va marcar tant contra el Rayo (1-1) com en la golejada a La Ceràmica (5-1).

Espí celebra el seu gol contra el Sevilla / Europa Press

Un camp “favorable”

Per davant, això sí, té este dimarts (19 hores) un partit que —tradicionalment, almenys— no se li ha donat malament. Perquè arriba l’hora d’enfrontar-se al Celta a Balaídos, estadi en el qual l’equip granota ha aconseguit fins a quatre victòries en la màxima categoria del futbol i dos empats més en els deu xocs disputats. Sumar de tres —contra un equip que està consolidat en els llocs que donen accés a Europa el pròxim curs— esdevé, doncs, vital. Igual que intentar puntuar a La Cartuja, el partit amb el qual el Llevant UE tancarà una temporada que, espera, acabe en salvació.

WhatsApp
