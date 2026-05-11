Última hora hantavirusProtocolo broteEvacuación cruceroTraslado VirgenTensión catedralTransición nuclearDani Martín VCF
Premis Ocell per a la Residència d’Ondara, Josep Puig Ramis, l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta i Pep Romany

Els guardons destaquen la cuina amb essència i la recuperació del receptari tradicional; l’ensenyança de la música, la cura dels majors i la defensa del patrimoni cultural

Els guardonats amb la làmina de Joan Castejón i l’escultura de Toni Ortolà / A. P. F.

Ondara

L’Associació Cultural Ocell complix ni més ni menys que 50 anys. Una proesa. I estos premis han arribat a la seua edició número 25 i 26 (es van entregar els de l’any passat i els d’enguany). Impossible afinar millor. Merescudíssims. L’acte d’entrega en l’Auditori Valerià Gil d’Ondara va començar amb la defensa de l’educació pública i el suport a la vaga indefinida que este dilluns han iniciat milers de docents valencians.

Els dos premis locals van ser per al professor de música Josep Puig Ramis (Pep el de la Fonda) i per a la Residència d’Ondara, guardó que va arreplegar la seua directora, Paqui Ferrando. I els guardons comarcals van recaure en el cuiner Pep Romany i l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta.

Josep Puig Ramis va recordar la seua infància. Amb 4 anys, va perdre el seu pare i es va criar amb la seua mare, la seua àvia Catalina i la seua germana. Prompte es va despertar la seua afició per la música. Va estudiar musicologia i composició. Va dedicar 40 anys de la seua vida a la docència de la música a València, Carcaixent, Dénia, Alacant i Oliva. A l’arreplegar el premi (estos guardons són una làmina de Joan Castejón i una escultura de Toni Ortolà), va demanar més recursos per a la música i que es recuperen les partitures del compositor d’Ondara Gonzalo Ortolà Marí (1899-1962).

Mentres, Paqui Ferrando va destacar que la Residència d’Ondara i la seua fundació Nostra Senyora de la Soledat han evolucionat molt en els últims anys i han passat d’una visió paternalista a “posar les persones en el centre”. “Les cuidem físicament, emocionalment, socialment i espiritualment”. Va destacar la labor dels professionals i la vocació de cuidar. De la residència es van encarregar fins a 1994 les religioses Germanes de Vedruna. Llavors va començar un procés de professionalització i modernització. En l’actualitat, hi ha 25 residents, però la residència també compta amb un centre de dia i presta ajuda a domicili. Atén, per tant, més de 60 majors. Forma part de l’Associació de Residències i Servicis d’Atenció a les Persones Majors del Sector Solidari de la Comunitat Valenciana (Lares).

La cultura i l’estima per la comarca

Els premis comarcals van ser per al cuiner Pep Romany, del restaurant Pont Sec i “recuperador de sabors, artesà de la cuina i que ha destacat per dignificar el receptari tradicional”, i per a l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA), premi que va arreplegar la seua presidenta, Rosa Seser. Esta institució desenrotlla una labor ingent de defensa del patrimoni, de divulgació i d’edició. Ha publicat més de 200 llibres i llança amb una periodicitat sorprenent les revistes de literatura L’Aiguadolç i d’investigació històrica Aguaits. La seua presidenta, Rosa Seser, va dir que el guardó és “motiu d’alegria i estímul”. Va recordar que l’IECMA compta amb més de 600 socis i va destacar que eixe impuls cultural revela “estima per la pròpia comarca”.

Els guardons els van entregar l’alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la regidora de Cultura, Rosa Ana Marí.

