PSPV i Compromís porten a l’Agència de Protecció de Dades la carta de la consellera per la vaga educativa
Socialistes i valencianistes mostren el seu “suport total” a la mobilització del professorat per l’educació pública
La vaga indefinida en l’educació ha arribat este dilluns a les Corts en forma de declaracions dels grups parlamentaris i aterrarà en les pròximes hores en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en forma de denúncia. En concret, PSPV i Compromís portaran a l’ens estatal la carta que va enviar dijous la consellera d’Educació, Mari Carmen Ortí, a través de l’aplicació GVA Web Família i en la qual reivindicava les polítiques educatives del Consell i es criticava que la parada indefinida poguera convertir els alumnes en “ostatges” d’un conflicte laboral.
Ho ha anunciat el síndic dels socialistes, José Muñoz, que ha considerat que la comunicació duta a terme per la Conselleria a través d’un canal oficial suposa un “ús fraudulent”, en el qual, “en lloc d’informar sobre l’organització dels centres educatius davant de la vaga”, s’ha usat “per a criticar el professorat i tractar d’enfrontar els professionals amb les famílies”. D’esta situació naix la denúncia que haurà d’analitzar l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Minuts després, Compromís, a través del seu portaveu en educació en les Corts, Gerard Fullana, ha assegurat que la formació també presentarà una reclamació davant de la citada agència “per l’ús partidista dels canals oficials de comunicació de la Conselleria d’Educació”. “La consellera d’Educació utilitza recursos institucionals i dades personals de les famílies per a enviar una carta propagandística i demagògica amb l’objectiu de desacreditar una vaga legítima”, ha assenyalat Fullana.
“Cap alumne ni família pot ser ostatge d’un conflicte sindical”, deia la missiva, que es dirigia directament als pares i mares: “Els vostres fills i filles són la raó de tot el que fem i, per això, davant de l’anunci de vaga, des de la Generalitat estem treballant per a garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat”. Eixa comunicació es va enviar dijous, després de l’última negociació entre sindicats i la Conselleria.
Més enllà de la denúncia per la missiva d’Ortí enviada dijous passat, el PSPV, igual que ha fet Compromís, ha traslladat tot el seu suport a la vaga. “Tenen el suport total del PSPV”, ha expressat el portaveu de la formació, que ha reivindicat que l’escola pública “està sent atacada” per l’actual Consell i que, davant d’un professorat que reclama “unes condicions de treball i de l’educació dignes, el Consell es dedica a atacar-los”.
En eixa mateixa línia, la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha traslladat “tot el suport a la mobilització de tot el professorat”, que ha recordat que compta també amb el suport de les famílies i l’alumnat. “Volem tindre una educació digna, no només amb sous dignes en un moment en el qual els preus han pujat i els seus salaris porten congelats molt de temps, sinó que l’educació pública funcione, amb menys burocràcia, menys ràtios i millors infraestructures”, ha indicat.
Molt menys clars s’han mostrat els portaveus de PP i Vox, Fernando Pastor i José María Llanos. Els dos han declarat que les reivindicacions del professorat (separant la seua referència dels sindicats) són “legítimes”, cosa que no significa que hi estiguen d’acord, encara que el síndic dels “populars” valencians ha prioritzat l’“interés sagrat dels alumnes” per ser avaluats, especialment, ha indicat, els que estan davant de la prova d’accés a la universitat.
