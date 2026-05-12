Tribunals
Un cap de la CHX la desvincula de la gestió de la dana: “No estem en l’emergència”
Un agent de la CHX detalla davant de la jutgessa que la seua funció és administrativa i d’informes, sense participar en la gestió directa de l’emergència
La jutgessa de la dana va obrir, este dilluns, la ronda de testificals d’agents de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) després que l’Audiència Provincial la forçara a indagar en l’actuació dels treballadors de l’organisme de conca, el president de la qual, Miguel Polo, va declarar ja fa un any. El primer a passar a declarar va ser el cap de la zona centre del Servici de Policia d’Aigües, que va respondre a preguntes sobre la seua participació en l’emergència i els seus contactes amb Polo aquell fatídic 29 d’octubre.
Entre altres coses, el cap de la zona a on s’inclou el barranc de Poio, convertit aquell dia en epicentre de la tragèdia, va desvincular la Confederació de la gestió de l’emergència. “No formem part d’Emergències. La nostra funció bàsica és, l’endemà, veure com han quedat els llits. I fem informes”, va manifestar el responsable al respecte.
El seu relat coincidix amb el que han prestat altres treballadors, per exemple, en la comissió d’investigació del Senat. Allí, qui fou cap del Servici de Policia d’Aigües i Llits Públics de la CHX, Ricardo Domínguez, va assegurar que “el seu treball principal ve després de les pluges” a través de l’elaboració d’informes sobre els danys que estes avingudes han produït en els llits. Per això, encara que amb coneixement de la situació dels cabals al llarg del dia de la dana, la mateixa informació que rebien també altres organismes, va insistir que l’obligació del seu servici no era “la d’informar”.
Així, doncs, el cap de zona que va declarar davant de la jutgessa de la dana va assegurar que la seua tasca era merament administrativa i que no es coordinen amb els agents mediambientals de la Generalitat ni amb els bombers forestals. Les seues tasques, va dir, estan dirigides a solucionar els perjuís al domini públic hidràulic una vegada s’han produït els temporals. I va declarar que, en els informes posteriors sobre aquell dia, els treballadors de la CHX van ressenyar un miler d’incidències.
