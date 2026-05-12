Medi ambient
Catarroja usa insectes beneficiosos per a combatre plagues en parcs i jardins
L’Ajuntament de Catarroja utilitza marietes i crisopes per al control de plagues en parcs i jardins, a fi de reduir l’ús d’insecticides
Insectes contra insectes, esta és la fórmula de la lluita biològica que utilitza, des de fa tres anys, l’Ajuntament de Catarroja per a lluitar contra les plagues en els parcs, jardins i també en l’arbratge viari del municipi. Fa unes setmanes, des de la Regidoria de Parc i Jardins, es va començar amb el repartiment de larves i exemplars jóvens de marietes, crisopes i altres insectes autòctons per a combatre el cotonet, els pugons i altres plagues de manera natural.
El regidor d’Urbanisme, Mobilitat i Parcs i Jardins, Martí Raga, ha explicat que “continuem apostant per solucions sostenibles i segures per al manteniment dels espais verds del poble, especialment en zones pròximes als centres escolars i espais molt freqüentats”. Segons Raga, “la lluita biològica ens permet reduir l’ús d’insecticides i fumigacions, alhora que protegim la salut de les persones usuàries dels parcs, del personal municipal i també de les mascotes”.
A més de controlar les plagues de manera més efectiva i respectuosa amb l’entorn, esta classe de tractaments afavorix la biodiversitat urbana i contribuïx a generar ecosistemes més equilibrats en els espais verds municipals. L’actuació s’ha desenrotllat amb la coordinació dels tècnics municipals, el personal de Parcs i Jardins i l’empresa encarregada del servici.
Plantació de 450 arbres
Esta aposta per una gestió més sostenible dels espais verds se suma a les actuacions que està impulsant l’Ajuntament per a recuperar la infraestructura verda del municipi després dels greus danys ocasionats per la dana de 29 d’octubre de 2024. En este sentit, el consistori ha iniciat recentment la licitació del contracte per al subministrament i la plantació de 450 arbres nous en carrers i espais.
La riuada va provocar la pèrdua de prop de 700 arbres en el municipi, per la qual cosa l’Ajuntament continua treballant en la reposició progressiva de l’arbratge urbà. A estos 450 exemplars se sumaran pròximament 225 arbres més gràcies a una subvenció de la Unió Europea, la qual cosa permetrà accelerar la recuperació dels espais verds i ampliar la cobertura vegetal del municipi.
Les noves plantacions inclouran espècies adaptades a l’entorn urbà com ara pereres ornamentals, freixes, tarongers agres, magraners, baladres o hibiscos arboris. “Recuperar l’arbratge és també recuperar qualitat de vida, ombra, biodiversitat i espai públic”, ha destacat Martí Raga, que ha remarcat que “la reconstrucció de Catarroja també implica fer del poble un espai més saludable, resilient i sostenible”.
