Causen destrosses en dos parts de la muralla medieval de Bocairent
L’Ajuntament restituirà les zones afectades i demana col·laboració per a trobar-ne els culpables
S’han registrat pintades en les cases excavades en roca
És una situació que, desgraciadament, sol donar-se en poblacions que tenen un important patrimoni històric. Tal és el cas de Bocairent, a on en l’últim mes s’han registrat diversos incidents que semblen tindre relació amb actes vandàlics en la part medieval del municipi de la Vall d’Albaida.
Els episodis han sigut denunciats per l’associació de veïns del barri medieval. Així, el passat 21 d’abril, van fer una crida alertant sobre dos incidents relacionats amb la muralla medieval que circumda diverses parts de la localitat: “Ha ocorregut en els murs perimetrals que envolten alguns carrers del barri, com Mossén Hilari (davall del Mirador de les Covetes) i el camí antic d’accés al cementeri, a on s’ha malmés part dels murs. Demanem la col·laboració veïnal: si algú veu actituds incíviques com estes que afecten directament el nostre patrimoni i la seguretat dels vianants, demanem que ho comuniquen a la Policia Local”.
Xavi Pascual és el president de l’associació veïnal del barri medieval. Ahir va atendre Levante-EMV i va exposar que “nosaltres treballem amb el veïnat i l’Ajuntament. Estos casos van ser detectats i comunicats, però no tenim informació dels culpables. Hem volgut publicar els fets en xarxes per a demanar col·laboració als veïns. Són actes vandàlics que, a més, es produïxen en un entorn medieval. Són coses que no ens agraden i demanem als veïns que si veuen alguna cosa o tenen informació es posen en contacte amb la Policia Local o l’Ajuntament. Parlem d’un mur que algú ha anat degradant i de pintades en zones protegides. No sabem si són gamberros o incívics, no ens correspon a nosaltres traure eixa conclusió”.
Al seu torn, l’associació veïnal del barri medieval també ha mostrat “la seua indignació i repulsa pels actes vandàlics registrats en les vivendes medievals visitables del barri veïnal”. En este cas es referixen a una sèrie de pintades que han aparegut en la zona. El portaveu veïnal va explicar que “un membre de la nostra junta les va detectar i en vam informar; no sabem si fa dies o setmanes que hi són”.
L’incident és similar al que va ocórrer en la zona de la Torre dels Portuguesos el mes de setembre de l’any passat. Xavier Molina, alcalde de Bocairent, va assenyalar que “la nostra intenció és restituir els danys, però és un poc més complex, perquè són espais patrimonials. Mirarem com es pot solucionar, parlarem amb una empresa especialitzada i tramitarem tots els permisos”.
“De moment, no sabem qui ha sigut el responsable. Els dos casos estan supervisats per la Policia Local. El mal és que són zones en les quals no hi ha sistemes de videovigilància. En la zona dels murs algú ha mogut roques fins a afectar la part superior. No sabem si són casos amb relació entre si o amb incidents anteriors. El que demanem és que si algú té informació que li la facilite a la Policia Local”, va exposar el primer edil de Bocairent.
