Exposició
Enrique Sanisidro presenta la seua abstracció inspirada en Kandinsky a Riba-Roja
El pintor valencià exposarà 50 obres que resumixen les seues últimes quatre dècades de producció artística en l’Espai d’Art Contemporani El Castell de Riba-Roja
Kevin Contreras
Línies, punts, formes geomètriques i molt de color. Idiosincràsia de la pintura abstracta que Vassili Kandinsky va popularitzar i que ha influenciat milers d’artistes. Enrique Sanisidro, pintor valencià, és un d’ells. La seua predilecció per les formes geomètriques, plenes de colors que contrasten calidesa amb fredor, la mescla de línies horitzontals i verticals i la necessitat d’emocionar sense utilitzar paraules s’exposarà en l’Espai d’Art Contemporani El Castell de Riba-Roja a partir d’este dijous 14 de maig i fins al 20 de setembre.
L’artista mostrarà els últims 40 anys de la seua obra en una exposició que mostrarà les tres etapes per les quals ha passat el seu art: “Perfilum”, “Herbarium” i “Tempus Fugit”. 50 quadres d’exposició, alguns dels quals de grans dimensions, en què l’artista mostrarà les seues versions abstractes de la figura humana, la naturalesa i el pas del temps a través de les formes geomètriques i utilitzant constantment la sinestèsia, amb la pretensió de transmetre emocions a través de les seues pintures.
Les seues tres etapes
La primera de les etapes de Sanisidro, “Perfilum”, tracta principalment sobre la figura humana i els paisatges geomètrics, il·lustracions amb les quals va fer la transició d’allò figuratiu a l’abstracció i que més avant es van convertir en dos de les peces més freqüents de la seua trajectòria. La base del dibuix, la geometria i la varietat cromàtica les adquirix durant esta primera etapa per a ja no deixar-la mai més al llarg de la seua trajectòria artística. Durant esta etapa, també deixa de costat els paisatges urbans d’estil cubista per a obrir-li la porta a “un microcosmos paisatgístic interior” en el qual la taula de treball esdevé “objecte, univers i paisatge arquitectònic” i és representada sempre des d’una perspectiva zenital.
“Herbarium” mostra una altra de les constants de la pintura de Sanisidro. Una col·lecció botànica, presentada generalment en forma de llibre, s’obri camí a base de les fulles, les canyes, les branques, els arbres i els fruits que troba en el seu jardí i en els voltants del paisatge del Camp de Túria. L’artista dona un llenguatge propi a la naturalesa i tracta d’enganyar l’espectador, que creu que està davant d’una abstracció, però realment es troba davant d’una forma. L’ús de colors càlids i intensos, fora del que és normal per a representar la naturalesa, afavorix l’engany i pretén evocar emocions diferents de les comunes.
En la seua última etapa, “Tempus Fugit”, busca representar el caràcter efímer del temps i la impossibilitat de tornar arrere. Un moviment fora del que acostumava en les seues etapes anteriors, en què les figures semblaven ser estàtiques. Sanisidro connecta el moviment mitjançant rellotges i formes circulars als quals s’unixen les línies i el color. La unió de línies, plans i color forma un conjunt carregat de sinestèsia que “genera sensacions capaces d’atraure i commoure l’espectador”.
L’obra del pintor, ja exposada en 2015 en el mateix lloc, estarà disponible fins al pròxim 20 de setembre, data límit per a gaudir de l’art abstracte que pretén evocar emocions, moviment i espiritualitat a través de colors, línies i plans.
