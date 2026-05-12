L’esquizofrènia del València CF: sext en la segona volta, amb la permanència per certificar i a tres punts d’Europa
Els 25 punts obtinguts en esta segona volta contrasten amb els 42 del campionat, fet que evidencia la muntanya russa de resultats del València CF esta campanya
El València CF ha trobat en la segona volta, tal com ja va passar la campanya passada, una classificació paral·lela, quasi clandestina, que conta una història molt diferent de la de la taula general. En els 16 partits, l’equip de Carlos Corberán apareix sext amb 25 punts, els mateixos que Betis, Vila-real i Atlètic, i només per darrere de Barcelona i Reial Madrid. És a dir: un València que en la classificació global encara conviu amb les urgències, ara amb la salvació a la mà, però que des de gener obté resultats de zona noble.
La fotografia és de muntanya russa: 8 victòries, 1 empat i 7 derrotes, amb 20 gols a favor i 19 en contra. Un bloc d’extrems: guanya molt, empata poquíssim i perd massa. Però el saldo és inequívoc: 25 punts en 16 jornades, una mitjana d’1,56 per partit, ritme que projectat a una temporada completa es mou entorn dels 59 punts, territori europeu en moltes campanyes. De fet, malgrat la seua lamentable temporada, està a tres punts de bitllet continental quan en falten nou per disputar.
La clau de l’anàlisi està en el contrast. En la classificació oficial de la Lliga, el València figura amb 42 punts en 35 jornades, 11 victòries, 9 empats i 15 derrotes, amb 38 gols a favor i 50 en contra; un balanç global de -12 que explica els mals números d’este curs. La segona volta, encara que les victòries han augmentat (han passat de tres a huit) no maquillen una temporada marcada per la irregularitat i simplement s’ha aconseguit (de moment de manera virtual) el paupèrrim objectiu de la permanència.
Sense un golejador contundent
El València 2025-2026 de Carlos Corberán no s’ha transformat en un bloc exuberant: els seus números ofensius continuen sent continguts. En els líders estadístics, Hugo Duro apareix com a màxim golejador valencianista amb 9 gols, per davant de Ramazani, amb 6, i Sadiq, amb 4; Luis Rioja lidera les assistències de l’equip amb 6. És una producció repartida, sense un golejador deslligat que tape tots els forats. L’altre gran matís està fora de Mestalla. El València ha sumat 26 punts com a local en 17 partits, amb un balanç de 23 gols a favor i 21 en contra. A domicili, en canvi, baixa a 16 punts en 18 eixides, amb 15 gols marcats i 29 rebuts.
La segona volta situa el València en una paradoxa: sext en el balanç provisional de la segona part del torneig però dotzé en la realitat total. La ferida de la primera part (i la irregularitat de la segona) del curs encara pesa i provoca que l’equip de Carlos Corberán seguisca sense tindre la permanència certificada, però en canvi estiga a un partit de lluitar per competició europea.
