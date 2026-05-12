À Punt proposa Román Ceballos com a president amb l’única abstenció d’Ens Uneix
L’ex-director general de Treball del Consell de Zaplana o de Camps aterra sense experiència en el sector audiovisual, encara que va participar com a expert laboral en l’ERO de l’antiga Canal 9
A falta que el Ple del Consell faça definitiu, divendres que ve, el nomenament de Román Ceballos com a nou president del Consell d’Administració d’À Punt, l’òrgan de la radiotelevisió pública valenciana ha aprovat, este matí, la proposta del nou màxim responsable, que substituïx Vicent Ordaz. El lloc estava vacant des que Ordaz se’n va anar al Palau a treballar per a Pérez Llorca com a secretari autonòmic de Comunicació.
Román Ceballos, ex-director general de Treball en els governs d’Eduardo Zaplana i Francisco Camps, ha rebut el suport dels set consellers designats per PP i Vox i l’única abstenció de Ricard Gallego, que representa el partit Ens Uneix. L’esquerra no té representació en este òrgan.
Ens Uneix ha justificat la seua abstenció pel fet que Ceballos és un desconegut total en el món audiovisual valencià, de manera que no hi ha arguments per a donar suport o no a la seua idoneïtat. Ceballos és un expert en ciències del treball, amb una llarga trajectòria en el món de la gestió d’organitzacions, especialment des del punt de vista laboral. Sense anar més lluny, en 2015 va ser designat gerent de la societat que agrupa les empreses estibadores del port, en un enclavament delicat.
L’Administració del PP va recórrer a ell en un moment complicat, com el tancament de l’antiga Canal 9. Entre 2012 i 2015, Ceballos va dirigir l’àrea laboral de KPMG, des d’on va participar en processos de reestructuració laboral d’entitats públiques, inclosa RTVV, segons explica ell mateix en el seu currículum.
