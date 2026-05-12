Virus
Sanitat envia al Centre de Microbiologia la tercera PCR a la dona ingressada a Alacant per possible contagi d’hantavirus
La pacient seguix sense símptomes
Roman en aïllament en una habitació de l’hospital amb pressió negativa seguint el protocol establit
El Centre Nacional de Microbiologia analitza des d’esta matinada la tercera mostra presa a la dona de 32 anys ingressada en l’Hospital de Sant Joan d’Alacant com a cas sospitós d’hantavirus. La mostra va eixir del centre hospitalari a les 20:18 hores de dilluns i es va extraure mitja hora abans, segons ha informat la Conselleria de Sanitat. És la tercera PCR a la qual se sotmet la pacient, després de dos anàlisis prèvies amb resultat negatiu que han confirmat, de moment, que l’alacantina no ha contret la malaltia. La dona continua asimptomàtica i el seu estat es manté estable des del moment de l’ingrés.
La Conselleria ha comunicat que informarà dels resultats quan els tinga disponibles, juntament amb les mesures a adoptar en funció de les conclusions. En els dos casos anteriors, el centre madrileny va retornar les anàlisis en menys de 24 hores, un termini notablement inferior al màxim de 48 hores estipulat pel Ministeri de Sanitat. Després de conéixer-se els resultats d’esta tercera prova, la Conselleria farà una valoració per a determinar els passos a seguir i si és procedent o no l’alta de la pacient.
La dona roman en aïllament en una habitació de l’hospital amb pressió negativa seguint el protocol establit per a casos sospitosos de malalties d’alta conseqüència. Fa la quarantena en el mateix Sant Joan després que el Ministeri de Sanitat rectificara la seua posició inicial: en un primer moment havia decidit que la pacient compliria l’aïllament en el seu domicili una vegada descartat el contagi en la segona PCR, però finalment va optar per mantindre-la ingressada fins a conéixer el resultat de la tercera prova. El canvi de criteri va ser notificat a la Generalitat Valenciana diumenge al matí.
Ingressada des de divendres passat, la pacient va arribar al Sant Joan en ambulància des del seu domicili, aïllada en tot moment en una càpsula de pressió negativa per a garantir la seguretat tant dels professionals sanitaris com de la resta de pacients. Una vegada en el centre hospitalari, va ser conduïda a l’habitació corresponent per un circuit segur i aïllat. És passatgera del vol en el qual també havia d’embarcar la dona que va morir a Johannesburg després de contraure el virus a bord del creuer MV Hondius. El seu únic símptoma compatible amb la malaltia era una tos amb insuficiència respiratòria lleu, i des de llavors no ha desenrotllat cap símptoma addicional.
Suscríbete para seguir leyendo
- El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
- “Amb la vaga educativa, el Govern valencià afronta la seua primera gran crisi des que Pérez Llorca és president”
- L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
- PSPV i Compromís porten a l’Agència de Protecció de Dades la carta de la consellera per la vaga educativa
- Es busquen veïns per a la gigafactoria de Sagunt
- València Basket se la juga a Grècia contra Panathinaikos amb l’obligació de guanyar per a continuar viu en la EuroLeague
- Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024
- Adif restablix la circulació després de reposar el cable robat entre Almussafes i Silla que ha provocat retards