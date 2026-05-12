UGT denuncia el retard de la Generalitat en l’abonament del Mecanisme RED a firmes de l’automòbil d’Almussafes

El sindicat UGT PV demana “el pagament immediat” de la subvenció i un calendari de terminis de resolució i abonament

Imatge d’arxiu del polígon industrial d’Almussafes / Levante-EMV

Begoña Jorques

València

El sindicat UGT PV, des de les seues seccions d’Indústria, Construcció i Agro i Serveis Públics, ha denunciat, este dimarts, “l’incompliment per part de la Generalitat Valenciana en l’abonament del complement associat al Mecanisme RED a les empreses del polígon Joan Carles I d’Almussafes, vinculades a la indústria auxiliar de l’automòbil”.

Empreses com Benteler, Forvia, Magna, Gestamp o Ilunion estan acollides a este instrument que no consumix desocupació i es vincula a la formació i que va aprovar pel Govern central, detalla el sindicat en una nota. “No obstant això, el retard en el pagament del complement a càrrec de la Generalitat està generant una gran incertesa entre les treballadores i els treballadors, que, després del compromís de manteniment dels seus ingressos amb este complement, veuen minvada la seua capacitat adquisitiva. A més, esta situació afecta també greument els centres especials d’ocupació proveïdors de la fàbrica”.

UGT PV recorda que “el Mecanisme RED es va concebre com una ferramenta clau per a salvaguardar l’ocupació davant de situacions de crisis cícliques o sectorials. La Generalitat es va comprometre a acompanyar este esforç —que abona puntualment el servici públic d’ocupació que depén del Govern central— amb un complement abonat per ella, perquè les treballadores i els treballadors mantinguen els seus ingressos”.

Segons Martín Balsera, responsable del sector de l’automòbil de FICA-UGT-PV, “resulta inacceptable exigir a les empreses el manteniment de l’ocupació i el compliment de determinades condicions mentres l’Administració autonòmica es retarda de manera injustificada en els pagaments compromesos”.

Des d’UGT PV assenyalen, a més, que “esta problemàtica ha sigut traslladada en reiterades ocasions a la Generalitat a través dels canals d’interlocució existents, sense que fins a la data s’haja obtingut una resposta satisfactòria ni s’hagen establit terminis raonables de resolució”.

Exigències

Davant d’esta situació, les federacions d’UGT han exigit “el pagament immediat i íntegre de tots els complements pendents del Mecanisme RED a les empreses afectades”, “la publicació d’un calendari clar i vinculant que establisca els terminis màxims de resolució i abonament”, així com “els mitjans necessaris per a evitar esta situació insostenible que garantisca el cobrament puntual del complement”.

En este sentit, el sindicat assegura que continuarà utilitzant “tots els instruments al seu abast —negociació, mobilització i denúncia pública— fins que totes les empreses afectades perceben les quantitats que els corresponen i es garantisca una protecció efectiva de l’ocupació”.

“No permetrem que la inacció administrativa pose en risc l’ocupació dels nostres afiliats i afiliades”, ha conclòs Balsera.

