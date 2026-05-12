Veïns i experts alerten que l’hotel de Castellonet de la Conquesta es projecta sobre un gasoducte d’alta pressió
Castellonet Tranquil denuncia que el complex travessa la traça del gasoducte Montesa-Dénia i alerta del risc que suposa la seua construcció
L’associació manté la recollida de firmes fins diumenge
L’hotel de quatre estreles amb vint suites promogut per una empresa belga a menys d’un quilòmetre de Castellonet de la Conquesta, el municipi menys poblat de la Safor, ha despertat un fort rebuig veïnal. Des que Levante-EMV va avançar que el Consell havia sotmés a informació pública la declaració d’interés comunitari del complex turístic, prop d’un miler de veïns i residents de localitats pròximes han firmat contra el projecte per a tractar de frenar-ne la construcció.
La mobilització continua activa. La plataforma Castellonet Tranquil continua arreplegant suports i, a més, este cap de setmana instal·larà taules informatives enfront de l’ajuntament per a advertir la població de les possibles conseqüències que, al seu juí, tindria l’hotel per a la localitat.
Veïns i associacions també preparen una bateria d’al·legacions per a paralitzar el complex. Entre estes, els residents alerten que l’hotel es projecta sobre un gasoducte d’alta pressió. Concretament, sota una de les tres parcel·les situades en les proximitats del barranc de Toni i el Racó discorre el gasoducte Montesa-Dénia, amb una canonada de 50,8 centímetres de diàmetre i d’alta pressió, amb 72 atmosferes.
La plataforma assenyala que el “gasoducte travessa tot el complex turístic d’oest a est pel centre d’este”. Afigen que això suposa un “gran perill, ja que es faran multitud de rases en el complex per a instal·lar-hi subministraments de tota mena i, al seu torn, es duran a terme moviments de terres necessaris per a l’execució de les obres”.
Castellonet Tranquil insistix que “no només suposarà un perill durant l’execució de les obres, sinó també posteriorment, ja que qualsevol moviment sísmic podria ocasionar un trencament de la canonada o una fuita”. “La catàstrofe podria ser de dimensions incalculables”, lamenten.
Els veïns advertixen que una possible fuita o explosió del gasoducte podria provocar una catàstrofe de gran magnitud i recorden com a precedent la tragèdia del càmping de les Alfaques (Tarragona), a on l’explosió d’una cisterna de gas va causar la mort de 215 persones en 1978. “No té cap sentit realitzar un projecte turístic sobre un gasoducte actiu d’alta pressió”, insistixen.
Per la seua banda, Bartolomé Balbastre, que ha exercit com a bomber durant 37 anys i que també va ser alcalde de la localitat, assenyala que, “després de l’experiència i la formació adquirides, també he presentat l’al·legació, ja que un trencament o una fuita d’este conducte d’alta pressió per motius naturals, sísmics o mecànics o la cavitació de gas en el subsol, podria generar una deflagració, explosió o flashover de magnituds difícils d’avaluar per qualsevol tècnic”.
Informes
Veïns i experts lamenten que cap dels informes municipals —segons ha pogut comprovar este diari en la documentació— considere el pas del gasoducte com un factor desfavorable per al projecte hoteler. No obstant això, els plans consultats mostren que la canonada travessa les parcel·les a on es preveu construir l’hotel. A més, la zona compta amb alguns senyals que advertixen sobre la seua presència.
“No entenem com hi ha veïns que tenen parcel·les a prop i no poden ni plantar un arbre, però projecten este complex. La normativa marca que no es pot edificar a una distància de deu metres a cada costat de la canonada”, assenyalen.
Fa uns dies, l’Ajuntament ja va emetre un informe desfavorable entorn d’este projecte, ja que, en les seues paraules, ha provocat un moviment social en la població “totalment en contra de la implantació de l’hotel rural i la pernocta de caravanes”. Cal recordar que el futur establiment hoteler també inclou àrees de restauració, piscina, zones recreatives i espais enjardinats en una superfície de 36.253 metres quadrats, dels quals 17.296 albergaran les diferents instal·lacions vinculades a l’hotel.
