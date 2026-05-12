Yturralde dona tres obres de la sèrie Enso a la Universitat Politècnica de València
Les tres peces, impressions digitals d’1x1 metre, se sumen a les 92 obres de l’artista ja integrades en els fons de la universitat valenciana
Yturralde ha donat tres obres de la sèrie Enso, realitzada en 2025, a la Col·lecció Fons d’Art de la Universitat Politècnica de València (UPV). Són una impressió digital sobre paper Hahnemühle, d’1mx1m de longitud i una tirada curta, d’únicament 20 còpies.
José María Yturralde ha explicat que les obres cedides formen part d’una línia d’investigació artística en la qual treballa actualment i està relacionada amb el cercle, traducció de la paraula japonesa enso. “Té significats relacionats amb l’infinit, perquè el cercle mai s’acaba, i també amb el buit, el no-res. Són conceptes relacionats amb la filosofia i la mística oriental que sempre m’han interessat molt”, ha explicat en l’acte en el qual s’ha produït la donació dels quadres.
El rector de la UPV, José Capilla, ha valorat tant la trajectòria artística d’Yturralde com la seua vinculació històrica amb la UPV. “Tenim una relació molt estreta amb José María, que, a més de ser un gran professional i un gran artista, ha sigut professor catedràtic d’esta casa. Això genera uns vincles molt especials”, ha assenyalat. “En les seues obres hi ha una experimentació constant amb la llum, amb l’òptica i amb la relació entre art, tècnica i ciència. Estem molt agraïts per esta donació, que enriquix de manera molt important els fons de la Universitat”, ha afegit el rector de la UPV.
José María Yturralde és una figura imprescindible de l’abstracció a Espanya. La seua trajectòria artística es caracteritza per un alt nivell d’experimentació que connecta l’art amb la ciència, a través de la investigació espacial, formal i matemàtica. Ha rebut diferents guardons com la Medalla de Sant Carles 2018, atorgada per la Facultat de Belles Arts de la UPV, o el Premi Nacional d’Arts Plàstiques 2020.
Professor de la UPV
El pintor va ingressar a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles en 1958. Sis anys després va ser nomenat professor ajudant becari i, més tard, va ser contractat com a professor de dibuix decoratiu. La seua labor com a docent va seguir després de la conversió de l’escola en Facultat de Belles Arts i la seua adscripció a la Universitat Politècnica de València, a on es va incorporar definitivament com a professor de pintura en el curs 1979-80.
Catedràtic de l’Àrea de Coneixement de Pintura des de 1994, José María Yturralde va continuar impartint classes a diverses generacions d’alumnes fins a la seua jubilació en 2007. La seua activitat continua sent imparable i la pintura continua formant part de la seua rutina diària.
La Col·lecció Fons d’Art UPV està integrada per prop de 4 000 obres d’art contemporani, de creació pictòrica, escultòrica, obra gràfica i fotografia. Amb la incorporació de les tres obres donades, la col·lecció compta amb un total de 93 obres d’Yturralde de diverses tècniques: serigrafies, acrílics sobre llenç i estructures volants.
