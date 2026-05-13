Turisme
Així és el nou hotel de cinc estreles gran luxe que obrirà este estiu a València
La cadena valenciana MYR ultima les obres en l’establiment The Bank i les habitacions estan dirigides a clients amb gran poder adquisitiu
La cadena valenciana MYR ultima l’obertura d’un hotel de cinc estreles gran luxe al Cap i Casal. Les habitacions estan dirigides a clients amb un gran poder adquisitiu. L’establiment comptarà amb 102 estades entre les quals destaca la Grand Heritage, una suite de 88 metres quadrats el preu de la qual frega els 3.000 euros la nit en cap de setmana.
Este projecte serà el nou vaixell insígnia de la cadena a València. L’edifici, situat en l’avinguda del Port, 31, ocupa l’antic centre de dades del Banc de València, una construcció brutalista de 1975 la identitat de la qual s’ha preservat.
En este allotjament cobra un protagonisme especial, segons els responsables de la cadena, un jardí vertical natural de més de 20 metres d’altura situat en l’atri. Este jardí actuarà com a eix vertebrador de l’espai, aportarà llum i oferirà als hostes una experiència diferent.
88 metres més 23 metres quadrats
La suite principal tindrà grans finestrals per a contemplar València des de múltiples perspectives i un saló independent, amb zona d’estar i taula de reunions per a fins a huit persones. A més, oferix la possibilitat de connexió amb una habitació addicional de 23 metres quadrats, ampliant la seua versatilitat i convertint-la en una de les propostes més exclusives de l’hotel, segons els impulsors del projecte.
L’hotel comptarà amb dos conceptes gastronòmics diferenciats: un restaurant a peu de carrer centrat en cuina de brases, amb vocació de convertir-se en punt de trobada urbana, i un rooftop d’inspiració asiàtica que aportarà un enfocament més experiencial i cosmopolita.
El terrat, amb piscina, vegetació integrada i zones de descans, està dissenyat com una destinació en si mateixa, capaç d’atraure tant hostes com valencians, fet que reforça la rendibilitat de l’establiment més enllà de l’ocupació hotelera.
Orientació al luxe
El desenrotllament del projecte ha implicat importants reptes tècnics que reforcen el seu caràcter singular. Des de la reconstrucció estructural de nuclis de comunicació fins a l’execució d’una cúpula envidrada de doble curvatura o el reforç de la coberta per a albergar la piscina, cada decisió respon a un equilibri entre viabilitat, disseny i experiència d’usuari.
Amb esta obertura, MYR manté la seua estratègia de creixement basada en la singularitat dels seus projectes i en una orientació al luxe, segons els responsables de la cadena. El grup valencià ja compta amb actius com Palacio Vallier, Puerta Serranos, Marqués House o Plaza Mercado.
