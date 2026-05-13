ANÀLISI
Compte pendent del València CF amb Mestalla: pitjor de local que de visitant
El València de Corberán ha de guanyar el Rayo per a traure’s tots els problemes, per a mirar cap amunt i per a donar-li alguna cosa a una afició a la qual han fallat en molts moments del curs
Pablo Leiva
El València CF no està sent tot el constant que hauria de ser a Mestalla i això li ha costat deixar escapar punts importants contra rivals que han passat bona part de la temporada en la zona baixa de la classificació. L’equip de Carlos Corberán no ha sigut capaç d’imposar-se a casa a equips com Sevilla, Elx, Oviedo o Mallorca, partits en els quals s’esperava un rendiment millor com a local i que han acabat penalitzant l’equip en la taula, sobretot perquè el descens ha sigut una realitat possible en molts moments del curs.
De fet, resulta cridaner que el València presente millors números fora de casa que a Mestalla (no quant a punts, però sí en la classificació). L’equip blanc-i-negre ocupa una millor posició en la classificació de visitants que en la de locals, una dada que reflectix que l’equip valencianista no ha aconseguit donar a la seua afició les alegries que històricament s’esperaven en un estadi amb el pes competitiu de Mestalla.
La comparació amb altres equips de la competició també deixa en evidència eixa falta de fortalesa com a local. Clubs com Elx, Mallorca o Rayo Vallecano, entre altres, estan firmant millors registres en els seus respectius estadis, la qual cosa demostra que la pressió i l’espenta de Mestalla no estan tenint l’efecte diferencial d’altres temporades. No en va, el València és actualment el dotzé millor local de la categoria.
No obstant això, el rendiment lluny de València sí que està sent més competitiu. L’equip de Corberán és el dècim millor visitant del campionat, dos llocs per damunt de la seua classificació com a local. Una dada que sorprén especialment tenint en compte el pes històric de Mestalla com un dels camps més complicats del futbol espanyol i la tradicional fortalesa del València davant del seu públic —una afició líder en percentatge d’ompliment—. O almenys això és el que s’ha cregut sempre amb la famosa frase “Mestalla guanya partits”.
Els resultats de l’última dècada
Els números dels últims anys reflectixen, a més, que esta situació no és una cosa aïllada. Comptant la present temporada, en cinc de les últimes deu campanyes, el València ha acabat amb millors registres com a visitant que com a local, una tendència que evidencia la necessitat de millorar les seues prestacions a Mestalla. En qualsevol cas, eixa dada no sempre ha sigut sinònim de resultats esportius dolents. De fet, en una de les temporades de Marcelino García Toral, el València va ser el nové millor local de la Lliga, però va aconseguir ser el segon millor visitant del campionat, un rendiment extraordinari que va acabar traduint-se en una classificació molt positiva.
