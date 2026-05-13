Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valenciana Goméz UllaSidi SalerNuevo hotel ValenciaDesahucioDiscoteca ApacheHuelga EducaciónPablo Alborán
instagramlinkedin

Dia clau en les protestes educatives a la Marina Alta: piquet a Ondara i manifestació a Dénia

El piquet informatiu ha acudit a l’IES Xebic i als col·legis Sanchis Guarner i Les Marjals

La manifestació d’esta vesprada, a les 17 hores, trau al carrer el cabreig dels docents

El piquet informatiu ha acudit a primera hora del matí a l’IES Xebic

El piquet informatiu ha acudit a primera hora del matí a l’IES Xebic / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Ondara

Dia clau en les protestes educatives a la Marina Alta. Este matí, en l’inici de la tercera jornada de vaga indefinida dels docents valencians, el piquet informatiu ha acudit a l’IES Xebic d’Ondara. Després s’ha traslladat al col·legi de primària Sanchis Guarner i al d’infantil Les Marjals. El piquet està fent una gran labor de difondre les reivindicacions del professorat. Demanen millores laborals i un compromís clar per a abaixar les ràtios, posar fi a la massificació, fer una escola més inclusiva (inversions per a atendre la diversitat) i reformar col·legis i instituts amb problemes greus de construcció. El Xebic d’Ondara n’és, precisament, un. Les ràtios arriben als 31 alumnes per aula en algun curs de primer d’ESO. L’institut patix goteres cada vegada que plou, la qual cosa impedix utilitzar les aules en les quals entra l’aigua.

El piquete informativo ha acudido esta mañana a Ondara

El piquet informatiu ha acudit este matí a Ondara / Levante-EMV

El piquet estarà este matí també en el mercat ambulant setmanal d’Ondara. Els docents volen estar al costat dels xicotets comerços de proximitat.

Profesores del Maria Ibars de Dénia, esta mañana en la entrada al Xebic de Ondara

Professors del Maria Ibars de Dénia, este matí, en l’entrada al Xebic d’Ondara / Levante-EMV

Manifestació a Dénia

I esta vesprada, a les 17 hores, a Dénia, arriba una de les protestes més importants. S’ha convocat una manifestació en la qual s’espera una gran presència de docents i també la participació de les famílies. Comença en la plaça Jaume I.

Noticias relacionadas

El tercer dia de vaga seguix la tònica dels dos anteriors. La participació és massiva, encara que, com ja va ocórrer ahir, ha baixat un poc pels servicis mínims en segon de Batxillerat. Molts dels docents que els estan complint lluïxen un adhesiu amb un missatge clar: “Soc serveis mínims de 2n Bat. Han vulnerat el meu dret a la vaga”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
  2. “Amb la vaga educativa, el Govern valencià afronta la seua primera gran crisi des que Pérez Llorca és president”
  3. PSPV i Compromís porten a l’Agència de Protecció de Dades la carta de la consellera per la vaga educativa
  4. L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
  5. Es busquen veïns per a la gigafactoria de Sagunt
  6. València Basket se la juga a Grècia contra Panathinaikos amb l’obligació de guanyar per a continuar viu en la EuroLeague
  7. Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024
  8. Adif restablix la circulació després de reposar el cable robat entre Almussafes i Silla que ha provocat retards

Dia clau en les protestes educatives a la Marina Alta: piquet a Ondara i manifestació a Dénia

Dia clau en les protestes educatives a la Marina Alta: piquet a Ondara i manifestació a Dénia

Ontinyent reactiva la flota de bicicletes de lloguer amb 60 vehicles nous

Ontinyent reactiva la flota de bicicletes de lloguer amb 60 vehicles nous

Polèmica per la paritat en el tribunal de les oposicions a bombers de València

Polèmica per la paritat en el tribunal de les oposicions a bombers de València

El València té un compte pendent amb l’afició de Mestalla

El València té un compte pendent amb l’afició de Mestalla

Enrique Sanisidro presenta la seua abstracció inspirada en Kandinski a Riba-Roja

À Punt proposa Román Ceballos com a president amb l’única abstenció d’Ens Uneix

À Punt proposa Román Ceballos com a president amb l’única abstenció d’Ens Uneix

Un cap de la CHX la desvincula de la gestió de la dana: “No estem en l’emergència”

Un cap de la CHX la desvincula de la gestió de la dana: “No estem en l’emergència”

Sanitat envia al Centre de Microbiologia la tercera PCR a la dona ingressada a Alacant per possible contagi d’hantavirus

Sanitat envia al Centre de Microbiologia la tercera PCR a la dona ingressada a Alacant per possible contagi d’hantavirus
Tracking Pixel Contents