Dia clau en les protestes educatives a la Marina Alta: piquet a Ondara i manifestació a Dénia
El piquet informatiu ha acudit a l’IES Xebic i als col·legis Sanchis Guarner i Les Marjals
La manifestació d’esta vesprada, a les 17 hores, trau al carrer el cabreig dels docents
Dia clau en les protestes educatives a la Marina Alta. Este matí, en l’inici de la tercera jornada de vaga indefinida dels docents valencians, el piquet informatiu ha acudit a l’IES Xebic d’Ondara. Després s’ha traslladat al col·legi de primària Sanchis Guarner i al d’infantil Les Marjals. El piquet està fent una gran labor de difondre les reivindicacions del professorat. Demanen millores laborals i un compromís clar per a abaixar les ràtios, posar fi a la massificació, fer una escola més inclusiva (inversions per a atendre la diversitat) i reformar col·legis i instituts amb problemes greus de construcció. El Xebic d’Ondara n’és, precisament, un. Les ràtios arriben als 31 alumnes per aula en algun curs de primer d’ESO. L’institut patix goteres cada vegada que plou, la qual cosa impedix utilitzar les aules en les quals entra l’aigua.
El piquet estarà este matí també en el mercat ambulant setmanal d’Ondara. Els docents volen estar al costat dels xicotets comerços de proximitat.
Manifestació a Dénia
I esta vesprada, a les 17 hores, a Dénia, arriba una de les protestes més importants. S’ha convocat una manifestació en la qual s’espera una gran presència de docents i també la participació de les famílies. Comença en la plaça Jaume I.
El tercer dia de vaga seguix la tònica dels dos anteriors. La participació és massiva, encara que, com ja va ocórrer ahir, ha baixat un poc pels servicis mínims en segon de Batxillerat. Molts dels docents que els estan complint lluïxen un adhesiu amb un missatge clar: “Soc serveis mínims de 2n Bat. Han vulnerat el meu dret a la vaga”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
- “Amb la vaga educativa, el Govern valencià afronta la seua primera gran crisi des que Pérez Llorca és president”
- PSPV i Compromís porten a l’Agència de Protecció de Dades la carta de la consellera per la vaga educativa
- L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
- Es busquen veïns per a la gigafactoria de Sagunt
- València Basket se la juga a Grècia contra Panathinaikos amb l’obligació de guanyar per a continuar viu en la EuroLeague
- Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024
- Adif restablix la circulació després de reposar el cable robat entre Almussafes i Silla que ha provocat retards