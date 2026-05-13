DocsValència complix deu anys amb 281 documentals, 433 projeccions i 35.000 espectadors
El cineasta i periodista suec Fredrik Gertten rebrà el Premi DocsValència en la gala inaugural del 15 de maig
DocsValència. Espai de No Ficció se celebrarà del 15 al 23 de maig en una desena d’espais culturals de València i l’àrea metropolitana. S’oferiran 46 pel·lícules seleccionades (la seua programació més àmplia fins a la data), 78 projeccions, 10 seus i més de 37.500 euros en premis. La programació abasta des del llargmetratge valencià fins al curtmetratge nacional, passant per una mirada internacional que connecta territoris tan distints com el Canadà, el Brasil i el Perú.
Talent valencià en el centre
Mirades, dedicada al llargmetratge documental valencià, presenta, esta edició, el seu major volum competitiu: 12 títols que reflectixen la maduresa i diversitat de l’actual teixit audiovisual de la Comunitat. La dana, la memòria, la identitat i la salut mental travessen una selecció que inclou obres com El Blasco, de Nacho Sánchez; Fang i vidre, d’Alberto Martínez; Irregular. Sobrevivir a la dana sin papeles, de Víctor Suárez Ballesteros; Choriza May. El discurs de la reina, de Dani Fabra, o Un arbre és un arbre, de Carlos Marqués-Marcet i Aleix Plademunt, entre altres.
Panorama, dedicada al llargmetratge nacional, reunix cinc títols que aborden el cos, la identitat i els relats personals: Cada día es un regalo, de Vicent Peris; Este cuerpo mío, d’Afioco Gnecco i Carolina Yuste; Miss Jobson, d’Amanda Sans Pantling; Valkyries, de Carmen Torner, i Yrupẽ, de Candela Sotos.
La mirada internacional arriba amb Global Docs, que presenta tres propostes del Canadà, el Brasil i el Perú: ¿A dónde vamos, coyote?, de Jonah Malak; Amora, d’Ana Petta; i Runa simi, d’Augusto Zegarra.
Fragments, presentada per la Fundació SGAE i amb seu en el Centre del Carme Cultura Contemporània, incorpora el curtmetratge documental nacional al costat del valencià. 17 títols competiran en una marató de cap de setmana d’accés lliure, amb els directors i les directores presents en cada sessió. Els premis ascendixen a 1.000 euros per al millor curt valencià i 1.000 euros per al millor curt nacional.
El festival s’obrirà el divendres 15 de maig a les 18:30 hores en el Teatre El Musical amb la projecció de La Pietà, de Rafa Molés i Pepe Andreu (que va participar en la presentació), una coproducció europea que va fer les seues primeres passes en el mateix DocsLab en 2023 i que arriba a València després de la seua estrena mundial en el Festival Internacional de Documentals de Tessalònica. “Vull felicitar el festival i tota la gent que hi treballa per aconseguir crear un oasi de cultura, un espai de trobada entre professionals i públic a on, sobretot, es gaudix de les pel·lícules”, va assenyalar el codirector.
La clausura serà a càrrec d’El Santo, de Carlo D’Ursi, recent guanyador del Premi Goya 2026 al millor curtmetratge documental, que es projectarà a La Mutant.
El Premi DocsValència serà per al cineasta, periodista i productor suec Fredrik Gertten, una de les veus més compromeses del documental contemporani, conegut mundialment per títols com Push, Bikes vs Cars o Big Boys Gone Bananas!, treballs que han abordat des de la crisi global de la vivenda fins a la deterioració del contracte social. Gertten, que aprofitarà la seua estada a València per a rodar imatges d’un nou projecte en desenrotllament, impartirà, a més, la classe magistral “Shifting the Focus” el dilluns 18 de maig a les 19:00 hores en el Col·legi Major Rector Peset. La Filmoteca acollirà una retrospectiva de quatre de les seues obres del 16 al 20 de maig.
DocsLab: la indústria com a eix estratègic
L’àrea d’indústria del festival, DocsLab – Plataforma VLC, assolix, en esta edició, la seua major dimensió, amb 82 propostes inscrites, la xifra més alta de la seua història, i 37 projectes seleccionats distribuïts en quatre espais de treball. Per primera vegada, el festival incorpora “Cartografia d’un projecte”, un nou taller d’assessoria col·lectiva dissenyat per a projectes en fase inicial, que inclou accés a la classe magistral de Fredrik Gertten i a un estudi de cas de la sèrie Els 11 del Raval.
Els tallers “Incubadora” i “A un pas de la internacionalització” estaran dirigits pel cineasta uruguaià Emiliano Mazza i per la productora mexicana Martha Orozco respectivament, i el Docs in Progress estarà moderat per Inti Cordera, fundador de DocsMX. L’edició presenta, a més, paritat de gènere entre els participants.
El panell d’experts internacionals reunix noms de referència en el documentalisme global: Isabel Arrate, directora artística de l’IDFA; Bruni Burres, assessora principal del Sundance Institute; Carlos A. Gutiérrez, cofundador de Cinema Tropical; Sergio Zúñiga, d’EFD Studios; Lucila Moctezuma, del Points North Institute; David Bassa, director del Departament de Documentals de Televisió de Catalunya; i Orianna Paz, subdirectora de Programació de la Cineteca Nacional de Mèxic, entre altres.
El valor d’este treball s’evidencia en una dada simbòlica: cinc de les pel·lícules en competició en esta edició, inclosa la inaugural La Pietà, van fer les seues primeres passes en edicions anteriors del DocsLab. Entre els premis que s’atorgaran en l’àrea d’indústria destaquen el Premi EFD Studios, el guardó més quantiós, consistent en un mes d’equip de càmera i òptica valorat en 20.000 euros; el Premi BBO, valorat en 4.000 euros per a la preparació de deliveries de traducció i subtitulació per a vendes i internacionalització; el Premi DocsMX, valorat en 3.000 euros en acreditació, viatge i allotjament per a participar en la secció d’indústria del festival mexicà, un premi que acompanya el certamen des dels seus inicis; el Premi Kaleidoskopik, valorat en 2.000 euros en assessoria estratègica de coproducció; i el Premi DocsLab Fundació SGAE, dotat amb 1.000 euros.
Noves seus i una exposició commemorativa
La dècima edició amplia la seua xarxa d’espais amb la incorporació dels Cines Babel de València i els Cines MN4 d’Alfafar. En els Cines Babel s’inaugurarà, a més, l’exposició “DocsValència: una dècada d’històries que mereixen ser contades”, que reunix els cartells de les deu edicions dissenyats per Kike Correcher, de l’estudi Filmac.
L’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual va presentar la creació del primer Arxiu Fotogràfic de Rodatges de la Comunitat Valenciana, un projecte fundacional que naix per a preservar la mirada, l’ofici i el talent dels equips professionals que fan possible el cine i l’audiovisual valencià. La primera exposició de l’Arxiu, titulada “Darrere de la càmera”, amb fotografies de Javi Belda, s’inaugurarà el dissabte 16 de maig a les 18:30 hores en els Cines Babel.
El palmarés d’esta edició inclou 2.500 euros per al millor llargmetratge valencià (Mirades), 2.000 euros per al millor llargmetratge nacional (Panorama), els premis de Fragments dotats per la Fundació SGAE, el Premi del Públic Jameson (500 euros) i, com a novetat, el Premi El Águila – DocsVLC (500 euros).
Suscríbete para seguir leyendo
- El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
- “Amb la vaga educativa, el Govern valencià afronta la seua primera gran crisi des que Pérez Llorca és president”
- PSPV i Compromís porten a l’Agència de Protecció de Dades la carta de la consellera per la vaga educativa
- L’alumnat també podrà fer vaga: el Sindicat d’Estudiants convoca una parada l’11 de maig
- Es busquen veïns per a la gigafactoria de Sagunt
- València Basket se la juga a Grècia contra Panathinaikos amb l’obligació de guanyar per a continuar viu en la EuroLeague
- Sanitat renova el sistema del cribratge de càncer de mama després de “fallades recurrents” fins a 2024
- Adif restablix la circulació després de reposar el cable robat entre Almussafes i Silla que ha provocat retards