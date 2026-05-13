En marxa la Setmana Cultural de la Gent Gran a Oliva
Este dijous serà el dia del patró, Sant Just, amb una missa i el trasllat del sant des de la Llar dels Jubilats fins a la parròquia de Sant Roc
Els jubilats d’Oliva celebren este dijous 14 de maig la festivitat del seu patró, Sant Just, en el marc de la Setmana Cultural de la Gent Gran, organitzada per l’Ajuntament i per les dos associacions. Les activitats previstes per a esta jornada inclouen el trasllat de la imatge del sant des de la Llar dels Jubilats i Pensionistes fins a la parròquia de Sant Roc, a on a les 12 hores tindrà lloc l’homilia presidida pel capellà rector Javier Catalá.
Al finalitzar, en el Centre Polivalent se celebrarà un dinar de confraternització i posterior ball amb orquestra, prèvia inscripció per a poder participar en l’esdeveniment.
La Setmana Cultural va arrancar amb els jocs tradicionals de taula i el Campionat de Pandingui en les instal·lacions de la Llar dels Jubilats. La programació inclou per a este divendres dia 15, des de les 9:30 hores, un esmorzar de confraternització també en el Centre Polivalent. Des de les 17 hores hi haurà berenar amb orxata i fartons, seguit, a partir de les 18 hores, d’un karaoke amb entrada gratuïta en el Centre Polivalent.
La programació prevista per a dissabte inclou, al llarg de tot el matí, l’elaboració en el carrer i dinar de paelles en el Centre Polivalent. Les activitats conclouen este diumenge. A les 12 hores tindrà lloc un homenatge als 150 anys de la Residència d’Ancians Nostra Senyora del Rebollet. Hi haurà una missa, vi d’honor i posterior dinar per a les persones residents. I a les 18:30 hores, espectacle de música i humor amb entrada oberta i gratuïta en el Centre Polivalent.
L’alcaldessa, Yolanda Pastor, va comentar que el programa d’activitats busca “incrementar la participació de la gent gran en els diferents àmbits de la vida de la ciutat, a més de promoure un envelliment saludable i actiu” i va animar a participar.
