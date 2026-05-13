Ontinyent reactiva la flota de bicicletes de lloguer amb 60 vehicles nous
Els tècnics municipals i el personal de l’empresa responsable estan testant el servici sobre el terreny
L’anterior firma concessionària va renunciar al contracte subscrit per no resultar-li “rendible”
L’Ajuntament d’Ontinyent reactivarà el servici públic de préstec de bicicletes elèctriques Ontibici en les pròximes jornades després d’una parada obligada per la renúncia de Movus —l’anterior firma concessionària—, que va considerar que el contracte subscrit no li resultava “rendible”.
Així, en diversos punts de la capital de la Vall d’Albaida ja es poden veure els vehicles que podran usar els usuaris. De moment, són els tècnics municipals i el personal de l’empresa concessionària els qui estan testant sobre el terreny les noves bicicletes. La flota estarà formada per un total de 60: cinquanta estaran a la disposició dels veïns subscrits al servici i deu s’utilitzaran per a recanvi en cas d’avaries o necessitat de substitució.
Les intencions de l’Ajuntament d’Ontinyent passen per concretar les novetats del servici la setmana que ve, amb l’anunci de la posada en marxa de les noves bicicletes.
Renúncia de Movus
L’Ajuntament d’Ontinyent va anunciar el 15 de desembre de l’any passat que l’empresa Movus —l’anterior concessionària del servici— renunciava a continuar prestant-lo per no resultar-li “rendible”. La firma va abandonar la concessió abans de l’entrada en funcionament, al·legant problemes per a aconseguir recanvis per a les bicicletes, la qual cosa dificultava el manteniment posterior dels vehicles.
El consistori va llançar llavors la previsió que el servici —gestionat ara per l’empresa Cooltra— no es podria posar en marxa fins a la primavera. I esta vegada les previsions s’han complit, si tot ix segons les previsions del consistori.
Cooltra és una empresa espanyola, que va ser fundada a Barcelona en 2006. És considerada una de les firmes “capdavanteres” del sector en el qual opera i s’especialitza en la mobilitat sostenible sobre dos rodes. La seua especialitat és el lloguer de vehicles elèctrics per minuts. Com ocorre en tots estos casos, les opinions dels usuaris en internet són mixtes, encara que gran part de les queixes se centren en el servici de motos elèctriques, alienes a Ontinyent. El plec de la nova concessió del servici es va aprovar en el ple municipal el passat 29 de maig, fa quasi un any.
El consistori va anunciar, el desembre del 2025, que “fins al moment de la posada en marxa del nou contracte a la primavera, Cooltra treballa en la implantació d’un servici modernitzat que inclou l’adquisició de bicicletes elèctriques d’última generació i la incorporació d’una nova plataforma de gestió”.
Les últimes xifres, llançades pel departament municipal de mobilitat, van confirmar que “en el primer trimestre de 2024 es va registrar una mitjana de 3.679 usos mensuals” en el servici.
En la pàgina web del servici s’indica que l’abonament anual costa 15 euros i inclou els primers 30 minuts gratuïts de cada trajecte. L’abonament mensual val cinc euros, encara que estos preus són anteriors a la nova concessió.
