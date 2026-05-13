Oposicions
Polèmica per la paritat en el tribunal de les oposicions a bombers de València
El conflicte sorgix per la falta inicial de dones en el tribunal i la posterior rectificació de l’Ajuntament per a complir amb la paritat exigida per la normativa vigent
El cos municipal de bombers de València celebrarà, este cap de setmana, unes oposicions amb una certa polèmica per la composició del tribunal qualificador, concretament pel problema de paritat que s’ha plantejat i que un dels sindicats, l’SPPLB, ha portat als tribunals. L’absència de dones, primer, i la rectificació, després, han sigut el motiu del conflicte.
En principi, el tribunal, compost per cinc membres (president, secretari i tres vocals), es va formar mitjançant sorteig entre tots els membres de la plantilla i no va eixir cap dona representada. Això pot passar perquè, en tot el cos de bombers de València, amb prop de 400 membres, a penes hi ha 11 dones. Llavors, el sindicat UGT, majoritari en l’entitat, va impugnar eixa composició per falta de paritat i l’Ajuntament va decidir retirar dos dels triats i fer un segon sorteig només entre les dones de la plantilla per a triar almenys dos vocals.
Complir la norma
Fonts d’UGT asseguren que la normativa vigent i el Pla d’igualtat de l’Ajuntament de València imposen la paritat en esta mena de tribunals i que, a més, s’ha fet el mateix en casos anteriors quan del sorteig pur ix una composició íntegrament formada per hòmens. “Cal complir la llei i això és el que es fa sempre”, diuen les fonts d’UGT, que recorden que la mesura va tindre el vistiplau dels altres dos sindicats, CSIF i CCOO.
El Sindicat Professional de Policia Local i Bombers (Spplb) ha emés, però, un comunicat segons el qual la mesura vulnera les bases de la convocatòria, que indiquen simplement que “la designació del tribunal ha de fer-se per sorteig”. Recorda el sindicat que en el cos a penes hi ha 11 dones i que és especialment complicat que n’isca triada alguna, una qüestió —diu— que “en altres ocasions no s’ha tingut en consideració per la seua alta dificultat de compliment”. Al seu juí, “la reclamació que es va presentar de sotamà només buscava traure del tribunal una persona concreta”, com així va ser, malgrat que “qualsevol modificació posterior hauria d’haver-se fet mitjançant un nou sorteig entre els membres designats, a fi de garantir la imparcialitat del procés”.
Així les coses, el sindicat va presentar una primera impugnació contra la composició del tribunal que va ser desestimada per l’Ajuntament de València. I ara ha “impugnat judicialment” el procediment “amb l’únic objectiu de garantir el respecte a la legalitat, la igualtat d’oportunitats i la transparència en un procés tan rellevant com és l’accés al cos de bombers”, asseguren.
