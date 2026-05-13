Servicis socials
Prop de 300 tutelats de la Generalitat esperen plaça “urgent” en una residència
L’Institut Valencià de Servicis Socials (Ivass) té la curatela de més de 5.000 persones adultes, de les quals més de 800 estan a les seues cases
La Conselleria de Servicis Socials manca de centres a on ingressar prop de 300 persones que depenen de l’Institut Valencià de Servicis Socials (Ivass) i necessiten plaça en una residència de manera urgent. El cas de Teresa Aragó, que espera l’ingrés del seu fill en un centre després de cedir la tutela per les freqüents agressions que patix des de fa uns anys, no n’és l’excepció. Segons ha pogut saber este diari, hi ha prop de 300 persones en una situació similar, és a dir, a l’espera d’un ingrés urgent, però sense plaça.
És més, a finals del mes passat d’abril, l’Ivass, sota la direcció de María José Rico, va anunciar la creació d’un equip que té per objectiu “detectar necessitats emergents i reforçar la planificació des d’una perspectiva centrada en la persona”. No obstant això, els centres de l’Ivass estan complets i la Conselleria de Servicis Socials també manca de places i residències a on ingressar estes persones.
Actualment, l’Ivass dona suport a més de 5.090 persones adultes subjectes a mesures judicials de suport a través del servici SAPEMA (Servici d’Atenció a Persones amb Mesures Judicials de Suport), amb una estructura organitzada en les tres províncies de la Comunitat Valenciana.
Dels més de 5.000 tutelats, 3.126 presenten algun tipus de malaltia mental
Del total de persones ateses, 3.126 presenten algun tipus de malaltia mental, 1.331 són majors de 65 anys i 633 tenen discapacitat intel·lectual. Quant als recursos, 3.456 persones residixen en centres residencials, 470 en vivendes tutelades, 143 en acolliment i 94 en centres penitenciaris. A més, es fa un seguiment continuat de 841 persones que romanen en els seus propis domicilis.
A més, entre altres dades destaca:
- Per províncies: 3.118 a València, 1.399 a Alacant, 573 a Castelló.
- Per titularitat: 2.242 places privades i 1.636 públiques.
- Per mesura de suport: 75 % curatela representativa (3.838 persones), 16 % curatela assistencial (812), 9 % mesures cautelars.
Un sistema saturat
El sistema, però, està saturat. Per això, i a fi de reordenar els recursos, l’IVASS està duent a terme una revisió individualitzada dels expedients de les persones subjectes a mesures judicials de suport, en compliment de la Llei 8/2021, per a garantir que cada persona compte amb la mesura de suport més adequada, segons van informar fonts de Servicis Socials el mes de febrer passat.
“Este procés permet adaptar els recursos a les necessitats reals de cada persona i, quan és possible, reduir la intensitat dels suports, a més d’afavorir la seua autonomia personal i la seua integració social i laboral”, va explicar llavors la consellera de Servicis Socials, Elena Albalat.
