Educació
El Sindicat d’Estudiants convoca vaga este divendres i assumix les reivindicacions dels docents: “Podem guanyar esta lluita”
Els alumnes s’uniran als docents en la manifestació convocada a València
Sostenen que “les grans víctimes de les polítiques privatitzadores i de retallades d’este govern som nosaltres, els estudiants de la pública”
El Sindicat d’Estudiants ha convocat vaga estudiantil este divendres, 15 de maig, el mateix dia en què es preveu una “gran manifestació unitària” a València en el marc de la parada indefinida de professorat impulsada per STEPV, CSIF, CCOO i UGT.
Des del col·lectiu estudiantil justifiquen la protesta en el fet que “cada paraula de la consellera d’Educació, Carmen Ortí, és un insult a la nostra intel·ligència i una raó més perquè les pròximes setmanes es buiden les aules i s’òmpliguen els carrers”. “Este divendres anirem des de totes les comarques a València per a mostrar la nostra ràbia contra este malson de Consell”, afigen.
L’organització juvenil assegura que el moviment per l’educació pública a la Comunitat Valenciana “està fent història” i en les últimes setmanes s’han viscut tancaments i assemblees “massives” de docents amb reivindicacions que el Sindicat d’Estudiants fa seues.
“És més, les grans víctimes de les polítiques privatitzadores i de retallades d’este govern som nosaltres, els estudiants de la pública: centres declarats en ruïnes o destruïts per la dana, plagues de rates i puces, barracons, falta de climatització, ràtios impossibles, retallades i atacs a més de cent cicles d’FP… Este és el quadre que el Consell ha deixat, la nostra educació no els importa gens ni mica”, asseveren.
“Per això, el pròxim 15 de maig, les i els estudiants també farem vaga. Esta setmana està sent històrica, per això lluitarem per posar fi a esta situació indigna”, proclama el sindicat, que assenyala que “els professors estan sent un exemple”. “Podem guanyar esta lluita”, conclouen.
