Tres estudiants valencians de Batxillerat es convertixen en astronautes per un dia
Javier López, Lucía Molina i Marta Juan participen en el programa de l’Agència Espacial Espanyola per a fomentar vocacions científiques, que inclou experimentar la ingravitació en un vol parabòlic
F. Arabí
L’experiència que acaben de viure Javier López, Lucía Molina i Marta Juan no és exactament la mateixa que la de Reid Wiseman, Victor Glover, Cristina Koch i Jeremy Hansen en la missió Artemis II, de la NASA. No és el mateix anar a la Lluna, fer un volt i tornar a la Terra, que passar-se un parell de dies en la base aèria de San Javier (Múrcia), per a comprovar les sensacions de percebre, per exemple, la ingravitació. Però, amb totes les distàncies que es vulguen, el que sí que han viscut els tres jóvens valencians (Javier, Lucía i Marta), estudiants de Batxillerat, també els marcarà. Han sigut “Astronautes per un dia”, juntament amb altres 27 estudiants de la resta d’Espanya, seleccionats entre més de 300 candidatures.
Ha sigut la primera edició d’un programa llançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Miciu), mitjançant l’Agència Espacial Espanyola (AEE), destinat a fomentar vocacions científiques i tecnològiques i a acostar l’experiència espacial als més jóvens. Els participants, d’entre 16 i 22 anys, han participat en una jornada de formació que va culminar amb un vol parabòlic en condicions de microgravetat, els dies 5 i 6 de maig de 2026, en la citada base aèria de San Javier.
Ambaixadors de l’Agència Espacial Espanyola
Els tres valencians expliquen que, a més de tindre l’“oportunitat” d’experimentar la ingravitació, han pogut conéixer els astronautes espanyols de l’Agència Espacial Europea (ESA) Sara García i Pablo Álvarez, “una experiència única estretament relacionada a l’entrenament d’astronautes”. “A més, l’Agència Espacial Espanyola (AEE) ens ha nomenat ambaixadors per a l’any 2026, amb la qual cosa planegem divulgar la ciència i l’espai amb la finalitat d’animar altres jóvens a viure esta experiència i, amb sort, despertar-ne l’interés, a través dels mitjans i de xarrades en centres educatius”, expliquen Javier, Lucía i Marta. Els tres avancen que, al llarg d’un any, eixe és el compromís adquirit, divulgaran l’experiència i els fonaments, per exemple, del vol parabòlic. Es tracta d’una activitat aeronàutica en la qual, a través de trajectòries parabòliques controlades, es generen breus períodes d’ingravitació similars als que s’experimenten en l’espai.
Astronautes, científics de l’espai
Un dels requisits per a poder participar en el programa és superar els reconeixements mèdics preceptius. En la selecció dels aspirants es fa una avaluació de l’expedient acadèmic i de la motivació dels estudiants per l’espai, a més de la seua proposta com a ambaixadors de l’AEE. El programa preveu la selecció de 25 estudiants de Batxillerat i 5 d’universitaris.
La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, i dos astronautes de l’ESA, l’espanyol Pablo Álvarez i l’alemany Matthias Maurer, van encoratjar la participació en esta iniciativa inèdita a Espanya amb vídeos que van penjar en les xarxes socials. Morant va presidir l’acte d’entrega de diplomes a San Javier. “En l’espai transcorren molts descobriments científics i tecnològics que després apliquem en el dia a dia de tots els ciutadans i de tots els veïns, noves tecnologies i nous tractaments per a malalties; un astronauta no deixa de ser un científic que puja a l’espai en unes condicions distintes, les condicions de gravetat zero, precisament per a fer descobriments que després aplicarem ací al nostre país”, va afirmar la ministra en el seu parlament.
Al costat de la ministra, hi van participar, tant en el vol com posteriorment en l’acte d’entrega de diplomes, el cap de l’Estat Major de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai, el general Francisco Braco Carbó, i el director de l’AEE, Juan Carlos Cortés.
