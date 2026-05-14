Congrés del PP
Camps no es guarda res i habilita una seu física per a disputar el lideratge del PPCV a Llorca
L’expresident impulsa la seua pròpia oficina en un saló dins d’un hotel a poc més de 500 metres del local del partit, davant de la celebració d’un congrés que considera “imminent”
Francisco Camps està en campanya. No és cap secret. La seua intenció d’arribar al lideratge del Partit Popular de la Comunitat Valenciana a través d’un congrés que seguix sense convocar-se i sense data és pública i manifesta, verbalitzada en tota mena de fòrums; però, per si de cas les paraules se les emporta el vent, l’expresident de la Generalitat ha passat al terreny d’allò material, allò físic, i, després de la recollida de 300 avals (que va presentar la setmana passada), ha afegit un lloc com a quilòmetre 0 per al seu objectiu, una seu pròpia.
Segons ha pogut saber este periòdic, Camps ha habilitat una “oficina pròpia de campanya” que s’estrenarà este mateix divendres. Així ho expressa l’equip de l’exdirigent en un missatge reexpedit entre els seus seguidors. “Davant de la situació en la qual ens trobem i en previsió de l’imminent congrés del PPCV, ens hem posat en marxa i, des d’esta setmana, comptem amb la nostra pròpia oficina de campanya a ple funcionament per a atendre els vostres dubtes”, assenyala el text.
Esta seu específica de l’excap del Consell i aspirant a recuperar el tron dels “populars” valencians, càrrec que va ocupar entre 2003 i 2011, està “en ple cor de València”, amb una referència directa al temps passat al qual apel·la Camps quan crida a recuperar la majoria absoluta perduda. En concret, l’oficina se situarà en el carrer Governador Vell, 9, un carrer a on, expliquen, “el PPCV ja va tindre seu fa un temps”. Va ser abans del canvi de denominació, quan el PP era Aliança Popular.
Segons especifiquen fonts de l’equip de l’expresident, este espai és el saló que té l’hotel (Numa Valencia La Xerea, segons Google) en la planta baixa d’este número 9 del carrer Governador Vell. Així mateix, afigen que el local li l’han cedit de manera gratuïta, ja que la zona no és precisament barata. La nova oficina de Camps estarà a poc més de mig quilòmetre de l’actual seu del PPCV a Ambaixador Vich, inaugurada per Carlos Mazón en 2022, just abans de les eleccions autonòmiques en les quals va aconseguir recuperar el poder en l’executiu autonòmic.
A falta d’uns horaris d’obertura dels quals s’anirà informant, l’equip de l’expresident assegura que sí que estaran oberts este mateix divendres de 18:00 a 20:00 h. Esta primera atenció física serà una setmana abans de la cita que ha convocat Camps en el Veles e Vents, a on l’expresident presentarà la seua candidatura a un congrés del PPCV que els seguidors del polític consideren que es podria convocar este pròxim dilluns després de les eleccions andaluses.
Un ull en les enquestes
De fet, en el missatge difós per l’equip de Camps, expliquen que este divendres estaran “venent entrades” per a l’acte del dia 22 “per si algú no ha pogut comprar l’entrada en línia o no s’aclarix”. El text acaba amb el lema que s’ha convertit en el leitmotiv de l’expresident: “Camps majoria absoluta 2027”, un resultat que, segons ha anat traslladant en enquestes, els “populars” ara tindrien lluny amb Juanfran Pérez Llorca com a aspirant.
L’expresident va presentar, dijous passat, una actualització del seu primer sondeig. En esta, el bloc PP-Vox se situa en condicions de revalidar la Generalitat, però amb menys representants del PP que el treball demoscòpic que maneja el Palau. En este cas, el PP obtindria 32 diputats (un més que en l’entrega de febrer), i Vox, 20, els mateixos, suficients per a governar (la majoria són 50 escons en les Corts). En l’esquerra, el PSPV n’aconseguiria 26, i Compromís, 21.
La molla estava també en les preguntes de l’enquesta, que mesuren també la força de Camps com a possible candidat a l’Ajuntament de València. L’expresident és considerat pel 49,4 % dels votants de PP i Vox com “el millor candidat”, enfront del 38,3 % que aposta per Catalá. Amb tot, ha insistit que el seu focus està posat en el congrés i a aconseguir ser proclamat president del partit i aspirant a la Generalitat.
