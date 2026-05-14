Els fabricants xinesos ja copen una quarta part del mercat europeu de cotxes elèctrics
Un de cada cinc vehicles venuts a València és a piles, després de disparar-se les vendes
Els fabricants xinesos de cotxes elèctrics ja concentren quasi un quart (22 %) de les vendes en el mercat europeu, una quota que ha crescut uns tres punts en el primer quadrimestre i que, previsiblement, seguirà a l’alça en els pròxims mesos, segons dades de Benchmark Mineral Intelligence.
En 2025, un de cada deu cotxes nous matriculats a Espanya va ser d’una marca xinesa. La xifra exacta és de 117.341 unitats, la qual cosa suposa un 10,22 % de quota de mercat, davant del 4,89 % de l’any anterior. És un salt de més de 67.000 cotxes en només dotze mesos. De fet, més de la mitat del creixement total del mercat en eixe període prové de marques xineses.
Això vol dir que, si el mercat global suma al voltant de 132.000 cotxes més que en 2024, quasi el 51 % d’eixe guany està directament lligat als fabricants que entren dins del paraigua xinés. Estem davant d’un canvi estructural en el segment automobilístic, segons els experts.
MG i BYD lideren el creixement
Encara que es parla habitualment de la “penetració de marques xineses”, la realitat és que el gros de les matriculacions es concentra en tan sols cinc firmes. Entre MG, BYD, Omoda, Ebro i Jaecoo, sumen 106.869 unitats, la qual cosa representa el 91 % del total d’este bloc.
La guerra de l’Iran ha disparat la compra d’elèctrics a València i en la resta d’Espanya. El nombre de vehicles elèctrics purs s’ha incrementat un 40 % respecte al mes de març i abril de l’any passat. L’encariment del preu del combustible després de la guerra a l’Iran iniciada el 28 de febrer ha sigut un incentiu per als compradors per l’estalvi que suposa un cotxe de piles.
La crisi del petroli ha duplicat l’estalvi del cotxe elèctric sobre el de gasolina i ha disparat l’interés a tot Europa pels vehicles de piles. Amb els preus del petroli per damunt de 100 dòlars el barril a causa de la guerra a l’Iran, repostar un cotxe de gasolina costa de mitjana 14,20 euros per cada cent quilòmetres, davant dels 6,50 euros de recarregar un vehicle elèctric per cada 100 quilòmetres.
Un de cada cinc cotxes és elèctric
València lidera la venda de vehicles elèctrics a Espanya. Ja és la gran àrea espanyola amb més compres percentuals de cotxes de piles (un 18 %), per davant de Madrid. Només hi ha cinc províncies amb més percentatge de cotxes elèctrics venuts en abril: Navarra (amb un 32 % per les ajudes del Govern foral), Lugo (24 %), Tarragona (22 %), Balears (20 %) i Lleida (19 %), segons dades recopilades per l’expert en electromobilitat Luis Valdés.
