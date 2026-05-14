Tribunals
La jutgessa de la dana constata que la xarxa valenciana Avamet també va oferir dades en temps real
L’Aemet informa que va emprar com a font d’informació complementària la que oferia la xarxa d’estacions d’Avamet
La jutgessa de la dana seguix en una de les seues vies d’investigació per a constatar quina era la informació que hi havia aquell fatídic 29 d’octubre per a conéixer el que estava ocorrent en diverses comarques valencianes, sobretot en les més afectades. Així, després de recaptar les dades que estaven disponibles per part d’organismes com l’Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet) o la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), la magistrada indaga ara l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) i va acordar citar el seu president perquè declare com a expert.
Així mateix, la instructora va preguntar a les entitats mencionades i a la Generalitat Valenciana si van consultar les dades que oferia la xarxa d’estacions de l’associació valenciana, i ha pogut constatar que sí que va servir com a font d’informació. Almenys per a l’Aemet, que en el seu informe de resposta a la jutgessa assenyala que “durant l’episodi” va utilitzar la informació que proporcionava Avamet “mentres estes estacions van estar disponibles en temps real, tant per al seguiment complementari de la situació meteorològica com per a la difusió pública d’informació a través dels seus canals oficials de comunicació”.
El document, al qual ha tingut accés este diari, explica que Aemet va utilitzar com a “ferramenta principal” de vigilància el seu radar meteorològic situat a Cullera, però que va complementar eixa informació amb “dades procedents d’estacions meteorològiques, xarxes hidrològiques i altres fonts d’observació disponibles en obert en internet”, incloses les d’Avamet. Amb esta, no només es va poder fer el seguiment de l’episodi, sinó que, “mentres va ser possible, Aemet també va difondre públicament informació procedent d’estacions d’Avamet” a través dels seus canals oficials en xarxes socials.
No obstant això, assenyala l’informe, “nombroses estacions meteorològiques, tant d’Avamet com d’altres xarxes d’observació, incloses estacions d’Aemet, van deixar de transmetre dades temporalment a conseqüència de les interrupcions en les comunicacions i en el subministrament elèctric”, encara que les estacions “van continuar registrant informació meteorològica, i les dades es van recuperar posteriorment a mesura que van anar restablint-se les comunicacions”.
Amb això, la magistrada constata que Avamet va ser una font d’informació emprada el dia de l’emergència. Falta que responguen tant la CHX com la Generalitat Valenciana, a la qual va preguntar si disposava d’accés operatiu a la informació d’Avamet el 29-O, si consta que algun tècnic consultara esta informació durant la jornada i “qui era la persona o el departament responsable de fer el seguiment de fonts d’informació meteorològica d’accés públic, no estrictament internes o d’Aemet, en el marc de la gestió de l’emergència”.
D’altra banda, la magistrada va demanar a Avamet un “bolcat íntegre [...] de les dades brutes i validades de totes les seues estacions”, l’històric de publicacions en el seu web, els mapes generats i captures de les seues plataformes i xarxes socials. En concret, va demanar dades específiques de les estacions situades en els termes municipals de Chiva, Turís, Godelleta, Montserrat, Buñol, Cheste i Loriguilla, a més d’aquelles estacions pròximes els barrancs de Poio, Gallego i Horteta, que van arrasar l’Horta Sud aquella vesprada.
