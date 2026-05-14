L’atzucac de l’aparcament al Cabanyal
L’Ajuntament no instal·larà l’estacionament regulat en més barris fins que es comprove si funciona a la Petxina. A més, el pàrquing en altura previst amb una inversió de cinc milions no interessa a cap empresa. I els solars avaluats per a urbanitzar com a aparcament no tenen eixa qualificació. Els veïns es desesperen amb un problema enquistat durant anys
El Cabanyal concentra alguns dels problemes més acusats a València: l’acumulació de solars en ruïnes, els pisos a preus impossibles, l’arribada massiva de turistes o la falta d’aparcaments per als residents del barri. En este últim punt fa temps que insistix l’associació veïnal, amb una sèrie d’alternatives que mai acaben executant-se.
Este dimarts, el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, va mantindre una reunió amb diversos representants de l’associació veïnal del Cabanyal i van tractar d’acostar postures entorn de l’estacionament, sense que s’albirara una solució a curt o mitjà termini. En el Govern municipal de moment no quadra cap de les tres solucions que s’han posat damunt de la taula.
La prioritat dels veïns seria l’estacionament regulat, que ja funciona en altres barris com el Botànic, la Roqueta o Russafa. El regidor els va explicar que de moment s’està monitorant el disseny de la Petxina, amb zona taronja i zona blava, deixant fora de l’equació la zona verda exclusiva per a residents, que no tornarà a pintar-se en cap barri. Fins que no es tinga una valoració definitiva de com funciona este model, l’Ajuntament no l’implantarà en altres barris –la petició d’estacionament regulat no només ha arribat del Cabanyal–.
Una altra possible solució seria construir un pàrquing en altura, però de moment tampoc sembla viable. Un dels sòls que estaven destinats a aparcament elevat segons el Pla especial del Cabanyal (PEC) ha sigut ocupat per una nova promoció d’aparcaments turístics i els intents del consistori per a tirar avant un projecte d’estes característiques han caigut en sac foradat. El pàrquing exigiria una inversió de 5 milions i cap empresa hi ha mostrat interés, ja que necessitaria amortitzar esta inversió amb tiquets cars i, per tant, poc competitius.
En tercer lloc, els veïns van sol·licitar condicionar solars amb aparcament ordenat i van proposar, entre altres, un solar d’Aumsa en Francisco Baldomá i altres solars que, nets i condicionats, podrien donar un millor aspecte al barri a més de servici. També van mostrar els comunicats de l’Associació de Veïns i de l’Associació d’Hostalers del Passeig Neptú per a deixar d’utilitzar el solar al costat dels blocs platja “per a festivals diversos” i que es convertisca en aparcament per a residents. La Regidoria de Mobilitat va contestar que l’opció solars ja havia sigut avaluada, però les propostes revisades no permetien este ús, de manera que continuarien analitzant-se més solars.
Les alternatives són distintes, però la resposta és similar per als tres casos: tot arribarà. Mentrestant, l’Ajuntament vol fer un cens de vehicles en el barri marítim i analitzar de quantes places d’aparcament es disposen, per a, d’eixa manera, regular l’estacionament amb coneixement de causa. Un treball d’anàlisi que no tranquil·litza els veïns, desesperats ja amb un problema enquistat durant anys.
Finalment, en paral·lel, però lligat a això, els veïns han reclamat pilons per a evitar el trànsit de carrer a carrer per les travessies per a vianants, una circulació que posa en risc la gent que va a peu. En estos mateixos carrers és fàcil també veure vehicles estacionats que no troben alternativa pròxima –fa any i mig es van crear 382 places en l’avinguda dels Tarongers que han alleujat un poc la pressió en el barri, però estan lluny–. L’Ajuntament ha explicat als veïns que els pilons no poden instal·lar-se simultàniament en tots els carrers, així que l’associació prepararà una llista de llocs prioritaris per tindre més trànsit de persones, especialment de xiquets camí de l’escola.
