Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero BurdeosAmbientazo Roig ArenaHuelga docentesVedette valencianaPablo AlboránIndumentaria fallera
instagramlinkedin

Vaga educativa

Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga

Asseguren que ja es va fer a Astúries com a mesura de pressió per a aconseguir millores en el sistema d’educació pública

Els firmants són representants dels equips directius que “rebutgen frontalment la denigració que està patint l’educació”

Imatge d’un centre educatiu a València el primer dia de vaga

Imatge d’un centre educatiu a València el primer dia de vaga / José Manuel López

Marta Rojo

Marta Rojo

València

Han arreplegat més de 1.200 firmes. Pertanyen a membres dels equips directius dels col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana, és a dir, directors, caps d’estudis, secretaris i vicesecretaris de centres de les tres províncies. Eixes 1.200 firmes van annexes a un manifest en el qual, des de les direccions dels centres, es dona suport a les reivindicacions de la vaga indefinida del professorat de l’educació pública valenciana. És una mesura de pressió que se suma a les protestes en el carrer i a la negociació. De pressió perquè els firmants valoren la possibilitat de dimitir en bloc dels seus càrrecs.

“La situació de vulnerabilitat que està vivint l’educació pública fa que molts equips directius es planten davant de la Conselleria”, indiquen els firmants. Són, en concret, 1.216 els que s’adherixen al manifest en suport de l’educació pública i “rebutgen frontalment la denigració que està patint l’educació”, una situació que han titlat d’“insòlita i inassumible”.

Per això, no descarten dimissions en bloc, encara que són conscients que serien “solucions radicals”. Però pensen que estan justificades per “la situació tan delicada que està vivint l’alumnat”, a més del professorat. 

Quin impacte podria tindre?

En plena vaga, la dimissió d’equips directius podria afegir complexitat al dia a dia del final de curs en les aules. Com expliquen membres d’algunes direccions, la dimissió de direccions generaria una espècie de buit de poder o, més aïna, de gestió. “La gestió dels centres pot ser caòtica”, indiquen. Els membres de les direccions han sigut mobilitzats com a servicis mínims en la parada indefinida, durant la qual ha d’haver-hi un membre de l’equip sempre en el centre.

Los sindicatos concentrados ante la Conselleria antes del inicio de la mesa de negociación

Els sindicats concentrats davant de la Conselleria abans de l’inici de la taula de negociació / José Manuel López

Però, en cas de dimitir els directors, expliquen estes mateixes fonts, la resta de servicis mínims —en Primària, Secundària, Batxillerat o els diferents nivells— no tindria pautes d’actuació en les aules, unes aules en major o menor grau buides de docents a causa de la vaga. En eixe cas, seria la Conselleria d’Educació qui hauria de prendre el comandament, ja fora dictant instruccions per a la gestió o designant directors nous.

El precedent asturià

A Astúries, el mes de juny de l’any passat, les direccions de més de 70 centres del Principat van dimitir en bloc per a forçar avanços en la negociació dels sindicats d’educació amb el Govern d’Adrián Barbón. Eixa dimissió en bloc, creuen els firmants, va ser un dels “detonants” per a poder arribar a un acord que va posar fi a la vaga de docents.

Noticias relacionadas

En qualsevol cas, és pressió afegida en defensa d’un manifest que inclou un total de 39 reivindicacions. Entre estes, la baixada de ràtios, la major inversió en infraestructures, una millora en l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials, una reducció de la burocràcia i la recuperació del poder adquisitiu dels docents. Ara, després de quatre dies de vaga indefinida, és el moment, creuen, de “pressionar l’Administració pública, que no està vetlant per les seues tasques i està deixant de costat els centres educatius”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El grup La Fúmiga deixa petjada a Oliva: es presenta el llibre que narra la història de la banda musical de la Ribera
  2. Així és el nou hotel de cinc estreles gran luxe que obrirà este estiu a València
  3. “Amb la vaga educativa, el Govern valencià afronta la seua primera gran crisi des que Pérez Llorca és president”
  4. El Sindicat d’Estudiants convoca vaga este divendres i assumix les reivindicacions dels docents: “Podem guanyar esta lluita”
  5. PSPV i Compromís porten a l’Agència de Protecció de Dades la carta de la consellera per la vaga educativa
  6. Es busquen veïns per a la gigafactoria de Sagunt
  7. Adif restablix la circulació després de reposar el cable robat entre Almussafes i Silla que ha provocat retards
  8. “El brot d’hantavirus no té transcendència, és molt controlable”

Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga

Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga

La jutgessa de la dana constata que la xarxa valenciana Avamet també va oferir dades en temps real

La jutgessa de la dana constata que la xarxa valenciana Avamet també va oferir dades en temps real

Els fabricants xinesos ja copen una quarta part del mercat europeu de cotxes elèctrics

Els fabricants xinesos ja copen una quarta part del mercat europeu de cotxes elèctrics

Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major

Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major

Més de 10 milions d’euros per a recuperar el 60 % dels parcs de Catarroja afectats per la dana

Més de 10 milions d’euros per a recuperar el 60 % dels parcs de Catarroja afectats per la dana

Riba-roja instal·la una malla en huit hectàrees del Parc Natural del Túria per a frenar espècies invasores i minimitzar el risc d’incendis

Riba-roja instal·la una malla en huit hectàrees del Parc Natural del Túria per a frenar espècies invasores i minimitzar el risc d’incendis

L’atzucac de l’aparcament al Cabanyal

L’atzucac de l’aparcament al Cabanyal

DocsValència complix deu anys amb 281 documentals, 433 projeccions i 35.000 espectadors

DocsValència complix deu anys amb 281 documentals, 433 projeccions i 35.000 espectadors
Tracking Pixel Contents