Reconstrucció dana
Riba-roja instal·la una malla en huit hectàrees del Parc Natural del Túria per a frenar espècies invasores i minimitzar el risc d’incendis
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria està duent a terme l’adquisició i la instal·lació de malla antiherba en el Parc Natural del Túria, una actuació inclosa en el Programa d’ajudes urgents dirigides a mancomunitats de municipis afectats per la dana.
El projecte, coordinat per la Mancomunitat Camp de Túria, té com a objectiu frenar la regeneració i l’expansió de la canya comuna (Arundo donax) en parcel·les públiques del parc natural mitjançant la instal·lació de malla antiherba en la infraestructura verda de l’entorn.
Pressupost total de 185.400 euros
L’actuació compta amb un pressupost total de 185.400 euros i ha permés intervindre en prop de huit hectàrees del Parc Natural del Túria, concretament en el tram comprés entre el Pont Vell i la Masia de Traver.
Reduir la càrrega de biomassa combustible
A més de combatre la proliferació d’espècies invasores, esta intervenció busca reduir la càrrega de biomassa combustible i minimitzar el risc d’incendis forestals, especialment després dels efectes provocats per la dana de 2024. D’esta manera, el projecte contribuïx a reforçar la conservació i resiliència del Parc Natural del Túria, a més d’afavorir la seua adaptació al canvi climàtic i preservar un dels principals valors ambientals i turístics del municipi.
La iniciativa és finançada amb fons NextGenerationEU de la Unió Europea, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. En este context, la Mancomunitat Camp de Túria gestiona un total de 750.000 euros al costat de la resta de municipis afectats.
