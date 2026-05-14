Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major
L’acte tindrà lloc en la Casa de la Cultura i està promogut per l’Ateneu Filosòfic de Xàtiva
El professor Josep Ignasi Benito farà la introducció i conduirà el debat posterior
El filòsof i catedràtic jubilat de la Universitat de València Tobies Grimaltos (Castelló de la Ribera, 1958) presenta este divendres (18:00 h) en la Casa de Cultura de Xàtiva el llibre Assaig sobre la vellesa (Lletra Impresa, col·lecció Rara avis, 17), publicat l’octubre del 2025, en un acte promogut per l’Ateneu Filosòfic de Xàtiva. “L’obra s’inscriu en la seua línia més íntima i reflexiva i aprofundix en les virtuts i les misèries de fer-se major, amb una mirada serena i exigent sobre el pas del temps”, exposen els impulsors de la cita. I afigen que “el text dialoga amb l’estoïcisme de Sèneca, la lucidesa de Montaigne i l’existencialisme de Simone de Beauvoir, i convida a repensar la vida viscuda des de la maduresa, sense autoenganys ni falses expectatives”.
Professor incansable i veu de referència del pensament valencià contemporani, Grimaltos ha desenrotllat una trajectòria intel·lectual que va des de la Universitat de Birmingham fins a la presidència de la Societat de Filosofia del País Valencià, entesa com una casa comuna per al pensament crític en la nostra llengua. Autor d’una producció vasta i diversa, és conegut tant pel seu treball acadèmic en teoria del coneixement com per obres d’assaig com Mentides i enganys —escrita amb Sergi Rosell—, així com per la seua tasca divulgadora amb El joc de pensar, dirigida a l’àmbit educatiu, o Vista parcial, Premi de la Crítica 2015, en què reflexiona sobre la quotidianitat contemporània.
L’acte comptarà amb la intervenció de Josep Ignasi Benito Climent, professor de Filosofia, psicòleg i doctor en Comunicació, membre de l’AFX, que obrirà la sessió i després proposarà un diàleg entre l’autor i el públic. “Pensem que és una proposta pensada per a lectors que busquen una vida de qualitat, lliure de falses esperances i falsos amics, fidel a una manera d’entendre el pensament com a exercici de lucidesa i responsabilitat vital”, explica Benito.
Cal recordar que Grimaltos, ara fa un any (11 de maig de 2025), va ser el ponent en la presentació pública de l’Ateneu Filosòfic de Xàtiva, AFX, associació presidida per Rafel Carril. Grimaltos va pronunciar la conferència “Postveritat i bullshit: indiferència cap a la veritat”. L’Ateneu vol promoure el debat i parlar de filosofia de portes endins com a col·lectiu, però també a través de convocatòries públiques com esta, destaquen.
