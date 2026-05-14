El València Basket seguix els passos de Baskonia, Barça, Unicaja i Real Madrid

L'equip taronja es convertix en el quint equip espanyol que jugarà una Final a Quatre de l'Eurolliga

Montero rep el suport de l'afició després de la classificació

Redacción Levante-EMV

València

El València Basket serà el quint equip espanyol que dispute una Final a Quatre de l'Eurolliga, després que este dimecres derrotara el Panathinaikos en el quint i definitiu encontre dels quarts de final de la competició al Roig Arena.

Des que en la temporada 2000-2001 la Unió de Lligues Europees creara la competició, que inicialment es va disputar de manera paral·lela a l'antiga Copa d'Europa de la FIBA, han disputat les semifinals el Baskonia, el Barcelona, l'Unicaja i el Real Madrid, que en esta edició de 2026 les jugarà junt amb el València Basket.

El Baskonia va ser el primer a arribar a les semifinals del torneig en 2001, quan encara no es disputaven amb el model Final a Quatre. L'equip basc acumula sis participacions, es va classificar per última vegada en 2016 i no ha aconseguit cap títol fins ara.

El segon equip espanyol a arribar a eixa penúltima eliminatòria va ser el Barcelona, que ho va fer en 2006 per primera vegada. L'equip català suma fins ara deu participacions i ha alçat el títol en dos ocasions, en 2003 i en 2010.

Un any després, en 2007, l'Unicaja va aconseguir ser un dels quatre equips en una Final a Quatre que es va disputar a Atenes, però l'equip malagueny, que va caure en les semifinals, no s'ha tornat a classificar per a esta cita.

L'últim equip de l'ACB que es va estrenar en les semifinals del torneig va ser el Real Madrid, que hi va accedir per primera vegada en 2011. Amb la seua participació en les de 2026, sumarà ja deu presències en una Final a Quatre, i n'ha guanyat dos, les de 2018 i 2023.

Joventut i Estudiantes

Abans que es creara l'actual Eurolliga, altres equips espanyols com el Joventut i l'Estudiantes també van arribar a les semifinals de l'antiga Copa d'Europa. En 1992, els dos es van enfrontar i el conjunt verd-i-negre en va eixir victoriós, encara que va perdre en la final. Dos anys després, en 1994, la Penya no sols va tornar a la penúltima ronda de la competició, sinó que se'n va rescabalar aconseguint el títol.

