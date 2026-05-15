Planta solar
Buñol rebutja les macroplantes energètiques i blindarà el paratge de Farrajón amb una modificació urbanística
L’alcaldessa de Buñol, Virginia Sanz, detalla que el canvi normatiu busca dotar el municipi de més seguretat jurídica i protegir el territori d’impactes irreversibles
L’Ajuntament de Buñol ha confirmat a este diari que té en tramitació una modificació de les normes subsidiàries amb l’objectiu de protegir de manera definitiva el paratge de Farrajón de la implantació de macroplantes fotovoltaiques i de biogàs.
La mesura s’emmarca en el context del creixent conflicte social i polític que han generat diversos projectes energètics en el municipi, així com després de la reunió mantinguda dimecres passat amb representants de la Generalitat Valenciana i tots els portaveus municipals.
L’alcaldessa de Buñol, Virginia Sanz, va explicar que el consistori treballa en un canvi normatiu que permetrà reforçar la protecció urbanística del territori afectat.
“Completament protegit i blindat”
“Estem tramitant normes subsidiàries, una modificació amb la qual, quan tot estiga finalitzat, el territori quedarà completament protegit i blindat”, va assenyalar Sanz a Levante-EMV.
Segons l’alcaldessa, l’objectiu és dotar el municipi de més seguretat jurídica davant de futurs projectes de gran escala, especialment en la partida de Farrajón, a on es concentren diverses sol·licituds d’instal·lacions energètiques.
Sanz va defendre que esta zona és especialment sensible des del punt de vista ambiental i territorial, i que la futura planificació urbanística busca evitar impactes irreversibles sobre el paisatge i l’ús del sòl.
“L’única zona a on poden instal·lar esta classe de plantes”
“Esta partida exacta és l’única en la qual poden instal·lar esta classe de plantes per les característiques que exigix la normativa”, va afegir, en referència a la regulació vigent sobre la implantació d’infraestructures energètiques.
La decisió arriba en un moment de debat creixent a Buñol sobre el model de transició energètica i l’equilibri entre desenrotllament renovable i protecció del territori. En paral·lel, la tramitació de la planta solar fotovoltaica Buñol I continua generant al·legacions i oposició veïnal.
Des de l’equip de govern, integrat per totes les forces municipals, s’insistix que la planificació urbanística serà clau per a ordenar el desenrotllament energètic i evitar impactes acumulatius en zones rurals i agrícoles del municipi.
