El Centre del Carme celebra el DIM i la Nit Europea dels Museus amb tallers, concerts, dansa, cine i noves exposicions
El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) celebra el Dia Internacional dels Museus i la Nit Europea dels Museus amb una programació especial gratuïta dirigida a tots els públics i col·lectius, que inclou tallers creatius, concerts, dansa, cine i noves exposicions, del 12 al 18 de maig.
Sota el lema “L’art que ens unix”, el Centre del Carme desplega un ampli ventall d’activitats en horaris especials, ja que obrirà el museu de manera excepcional el dilluns 18 de maig, amb motiu del DIM, i allargarà la seua programació fins a les 00:00 el dissabte 16 de maig, coincidint amb la Nit Europea dels Museus.
Entre les propostes, destaca la inauguració, el 15 de maig, de la mostra “Genealogies del territori”, que reunix les obres de 60 artistes els estudis dels quals s’han vist afectats per la dana. Lluny de plantejar-se com el relat del desastre, l’exposició es planteja com un llindar. Es tracta d’una reflexió sobre el territori, que deixa de ser un paisatge de fons per a afirmar-se com a estructura activa. La terra, l’aigua i els sediments configuren un sistema viu en el qual la naturalesa no es contempla, sinó que actua, desborda i redefinix els límits entre la cosa humana i l’ambiental.
Així mateix, el dia 16, a les 20:30 hores, celebra la Nit Europea dels Museus amb l’espectacle EVA de dansa contemporània a càrrec de la companyia Producciones Bucles Cia, sota la direcció artística i coreogràfica d’Isabel Alfaro i la interpretació de les ballarines Lara Miso i Wilma Puentes. EVA és una creació escènica que reimagina el mite de l’origen des d’una mirada contemporània i profundament femenina. Ací, Eva no naix d’Adam, ni li pertany: Eva es pertany a si mateixa.
Com a colofó, el 18 de maig es commemorarà el DIM amb el concert de clausura de l’exposició “Chema Madoz. Lletra i compàs”, a les 19:00 hores, amb un concert de violí i piano que donarà vida a les seues obres i que farà sonar les partitures que han inspirat el treball creatiu del fotògraf espanyol.
Dos jóvens intèrprets valencians revelaran les peces musicals que s’amaguen darrere dels jocs visuals de Madoz, el violinista Carlos Martín Duarte i el pianista Alejandro Espina, que oferiran un viatge sensorial des de la poesia visual de Madoz fent sonar les seues partitures fins a les melodies que els músics proposen reinterpretant l’obra del fotògraf per a evocar diferents emocions.
Durant estos dies, el CCCC es convertix en un espai de trobada i unió de la ciutadania entorn de la cultura amb propostes pensades per a tots els col·lectius: famílies, adults, jóvens, persones majors i grups d’accessibilitat. Tallers tèxtils, de lectura, creatius o visites guiades a les exposicions i al conjunt històric que alberga el Centre del Carme s’alternaran durant tota la setmana.
Dia Internacional dels Museus
La programació del DIM començarà a les 10 hores amb l’assaig general obert al públic del concert de Chema Madoz, que busca acompanyar la visita dels espectadors. A les 10:30 hores, el taller “Una cita a cegues”, integrat pel col·lectiu de persones majors i el Laboratori de Creació Tèxtil del CCCC, convidarà el públic a participar en una creació col·lectiva en què la calma i el fil són els protagonistes.
Ja a la vesprada, a les 17 hores, amb jocs clàssics com el del mocador, una sessió de perruqueria o un taller per a confeccionar un collaret de macarrons, el col·lectiu jove del CCCC, Contra.Lab, convidarà altres jóvens d’entre 16 i 25 anys a formar part del taller “Una veu creixent”.
La jornada festiva culminarà a les 19 hores amb el concert de clausura de l’exposició “Chema Madoz. Lletra i compàs”, una cita d’entrada gratuïta fins a completar aforament.
Marató de curts, cine i visites-taller per a totes les edats
Coincidint amb la celebració del DIM, el Centre del Carme acull, el 16 i 17 de maig, la secció Fragments del Festival Internacional de Cine Documental DocsValència. Durant dos jornades consecutives, el públic podrà accedir de manera gratuïta a una completa i variada marató de curtmetratges, que esta edició té una projecció nacional.
Posant el focus en el públic infantil, el diumenge 17 de maig, el taller “Mus’n’babies” obri les portes als bebés de 0 a 3 anys i a les seues famílies per a una primera presa de contacte amb el museu a través de l’experimentació musical i sensorial. Una visita gratuïta amb inscripció prèvia.
Per a més informació, consulta el programa complet a través d’este enllaç.
