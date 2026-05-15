El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
El certamen gastronòmic se celebrarà el 8 de juny en la platja de la Mitja Galta amb 30 participants
La primera edició del Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva arrancarà amb gran presència internacional en l’esdeveniment gastronòmic. Així ho han confirmat des de l’organització de Gastroliva, ja que hi participaran representants de països tan llunyans com Nova Zelanda, Mèxic o Colòmbia.
Se celebrarà el dilluns 8 de juny en el sector de la Mitja Galta de la platja de Pau Pi. L’objectiu fonamental és potenciar el turisme i la gastronomia local.
Els primers cuiners confirmats ja prometen oferir un espectacle gastronòmic inoblidable. Els xefs estan disposats a reinterpretar la manera de cuinar l’arròs, amb la seua pròpia personalitat, tècnica, emoció i, sobretot, amb molta creativitat.
Està confirmada la presència d’Edrick Corban-Banks, del Restaurant Casa Paella de Canterbury, a Nova Zelanda. A més, des de Mèxic arribarà Alejandro Lenin Ruelas Calderón, de Panería Rústica, a Aguascalientes, guanyador del segon premi del Concurs Internacional de Paelles de Sueca de l’any passat. També de Mèxic estarà cuinant el xef José Curiel Esponda, del restaurant Pepe Paellas de la Ciutat de Mèxic, la capital del país.
Un altre dels grans xefs confirmats arribarà des d’un altre país sud-americà, concretament des de Colòmbia. Es tracta d’Andrés Felipe Otalvaro Echeverri, d’Andrés Paellas, de la ciutat d’Antioquia.
A Oliva es podran veure diverses maneres de cuinar l’arròs en diferents llocs del món, amb cultures diferents i formes úniques d’entendre la cuina, però sempre amb el denominador comú d’un mateix llenguatge sobre el foc: l’arròs com a base principal del plat.
Les inscripcions van concloure el passat dia 17 d’abril i n’hi hagué moltes més que places té el concurs, per la qual cosa l’organització ha hagut de fer una selecció dels 30 participants definitius.
Hi haurà 1.750 euros en premis: el primer premi al millor arròs creatiu del món dotat amb 1.000 euros, pergamí i formar part del jurat de la pròxima edició; el segon premi, 500 euros i pergamí, i el tercer, 250 euros i pergamí. El concurs es desenrotllarà entre les 18 i les 22 hores.
