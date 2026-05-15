La Falla Baró de Patraix-Conca demana ajuda urgent per a la seua fallereta Berta
Els fallers demanen urgentment entrar en la base de dades de donació de medul·la òssia perquè puga rebre un trasplantament
Mentres el dia a dia de les comissions se centra en la seua reorganització i en la preparació de les primeres festes temàtiques de l’exercici, Baró de Patraix-Conca s’ha llançat a una campanya d’ajuda per a una de les seues falleretes més jóvens.
Es tracta d’una urgència mèdica per a Berta, una xiqueta de quatre anys membre de la comissió que necessita un donant compatible de medul·la. Per a això, han posat en marxa una campanya de conscienciació en la ciutat gran que suposa el cens faller.
En esta demanen l’ajuda de tota aquella persona que es puga acostar a La Fe o al Centre de Transfusions per a donar i fer més propícia la busca d’una compatibilitat. Es busquen persones entre 18 i 40 anys que pesen almenys 50 quilos de pes i estiguen en bon estat de salut.
La medul·la i el seu trasplantament genera dubtes, però de moment es tracta tan sols de l’extracció de dos tubs de sang per a crear la base de dades. No es tracta d’una punció vertebral hui, per això es reitera que “no és un procés dolorós”.
“L’oportunitat de continuar creixent i gaudint”
Es tracta d’una urgència mèdica de proximitat, per la qual cosa la comissió busca la sensibilització general. “Qualsevol ajuda en la difusió pot ser decisiva”, demanen en la comissió. Perquè “Berta necessita la teua ajuda. Necessita algú que li done l’oportunitat de continuar creixent, rient i gaudint de tot el que hi ha de bonic per davant”.
Dins de les habituals accions solidàries que desenrotllen, les falles són un gran recol·lector de donacions de sang. Al llarg de l’exercici són nombrosos els casals que obrin les portes per a fer jornades vespertines de donació per a les entitats oficials.
