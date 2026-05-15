Tribunals
La Fiscalia demana la imputació d’un alt càrrec de Mazón per la filtració d’una gravació manipulada amb Aemet en la dana
El ministeri fiscal secunda la sol·licitud del PSPV per a declarar investigat Ricardo García, exsubsecretari de la Conselleria de Justícia
La Fiscalia Provincial de València demana que l’exsubsecretari de la Conselleria de Justícia, Ricardo García, declare com a investigat en la causa que investiga la filtració i manipulació de la telefonada entre el 112 i l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) el dia de la dana. El Jutjat d’Instrucció 6 de Llíria indaga un presumpte delicte de revelació de secrets per filtrar una gravació manipulada entre dos tècniques de sengles agències per a qüestionar el paper de l’entitat estatal en la gestió de l’emergència.
En el seu informe, el fiscal secunda la sol·licitud presentada pel PSPV per a imputar Ricardo García després que el subdirector d’Emergències, Jorge Suárez, l’assenyalara com la persona que va rebre la gravació de la conversa, la qual va acabar sent difosa malgrat tindre caràcter reservat. “A la vista de la declaració testifical”, assenyala el fiscal, “és procedent” prendre declaració com a investigat a l’ex-alt càrrec “sense perjuí de les diligències d’investigació que resulten oportunes a la vista del resultat d’esta declaració”, assenyala l’escrit al qual ha tingut accés este diari.
En la seua compareixença davant de la jutgessa de Llíria, Suárez va dir que el llavors subsecretari de la Conselleria de Justícia es va personar en el centre de coordinació d’emergències a la recerca d’eixa telefonada en concret i va dir que la instrucció venia de Presidència i que era “urgent”. Segons Suárez, García no va identificar qui en concret havia donat l’orde, però va entrar a la sala a on s’emmagatzemaven les telefonades i no va anar-se’n fins que va trobar la gravació. I ho va fer sense orde escrita, sense justificació i sense firmar cap document.
No obstant això, el ministeri fiscal considera que, de moment, no és procedent estendre eixa condició a l’altre ex-alt càrrec assenyalat per l’acusació popular, l’ex-director general de Coordinació dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, Alberto Javier Martín Moratilla. La conducta de Martín Moratilla, en canvi, s’hauria limitat a sol·licitar la localització d’eixa gravació, la qual cosa porta el fiscal a estimar que la seua imputació no és procedent de moment.
L’informe arriba després que la jutgessa traslladara al ministeri fiscal, a mitjan abril, la petició del PSPV, personat com a acusació popular en la causa, perquè els dos ex-alts càrrecs foren cridats a declarar en qualitat d’investigats. Els socialistes argumentaven que, segons la testifical de Suárez, García García es va presentar en el centre de coordinació d’emergències sense orde escrita ni cap justificació a la recerca d’eixa gravació concreta, al·legant que la instrucció venia de Presidència i que era urgent, i que no va anar-se’n fins que va emportar-se-la en un pen drive. El fiscal compartix eixe raonament pel que fa a l’exsubsecretari, però no quant a Martín Moratilla.
Cal recordar que la gravació de la telefonada entre una operadora del 112 i una tècnica de l’Aemet va acabar circulant en els mitjans de comunicació en una versió retallada que van utilitzar càrrecs del Partit Popular i el llavors president Carlos Mazón per a qüestionar el paper de l’agència estatal en la gestió de l’emergència. En l’àudio complet, però, la tècnica de l’Aemet advertia que les precipitacions més intenses es produirien entre les tres i les sis de la vesprada, una franja horària que va coincidir amb les inundacions que van causar la catàstrofe. La instrucció continua per presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets, ja que les gravacions del 112 només poden ser extretes del seu circuit intern a petició d’un jutjat i per als fins estrictes de la gestió de l’emergència.
