L’oratge
L’oratge a València: jaqueta obligada i baixada de temperatures
La Comunitat Valenciana afronta un divendres amb núvols i una baixada de temperatures que perdurarà fins demà, dissabte
S’ha acabat la calor. Almenys durant uns dies. La jaqueta torna a ser el complement necessari per a un cap de setmana que es preveu amb núvols, ruixats i amb una baixada de temperatures que es farà notar, segons marquen les prediccions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
La Comunitat Valenciana afronta este divendres, 15 de maig, una jornada canviant, amb núvols més compactes en les hores centrals del dia i ruixats que poden afectar especialment el sud de València i el nord d’Alacant. Castelló, per la seua banda, manté el risc de vent per probabilitat de ratxes molt fortes del nord-oest en l’interior nord de Castelló, a últimes hores del dia.
Les tres capitals
A València, la previsió apunta a un divendres amb augment de la nuvolositat i possibilitat de pluja feble durant la vesprada: Aemet marca un 30 % de probabilitat de precipitació al matí i fins a un 75 % entre les 12 i les 18 hores, amb temperatures entorn dels 14-23 graus. Per al dissabte 16, el canvi serà notable: cel ras, 11 graus de mínima i 22 de màxima, vent fluix a moderat i 0 % de probabilitat de pluja.
A Castelló de la Plana, el divendres es presenta més inestable. La predicció municipal arreplega intervals nuvolosos amb pluja escassa i probabilitats de precipitació del 70 % al matí i del 80 % en les hores centrals, amb temperatures que fregaran els 14-20 graus. Demà, dissabte, la capital de la Plana presentarà un escenari molt més tranquil: cel poc nuvolós, 10 graus de mínima i 22 de màxima, vent d’uns 15 km/h i sense pluja.
A Alacant, l’ambient d’este divendres serà nuvolós i temperat, però més afable, amb valors pròxims als 24 graus en la capital. Per a dissabte, la previsió millora de manera clara: cel ras o poc nuvolós durant tota la jornada, temperatures entre 14 i 21 graus, vent fluix i 0 % de probabilitat de precipitació en tots els trams horaris.
Dissabte sense pluja
Així, doncs, el dissabte 16 arribarà amb una millora clara en les tres capitals, cels poc nuvolosos o clars i pràcticament sense pluja. Ara bé, les temperatures baixaran en tota l’autonomia i marcaran la diferència amb una setmana en la qual els termòmetres han arribat als 27 graus.
L’Agència Estatal de Meteorologia recorda que la predicció per municipis se centra en la capital del terme municipal i que variables com ara cel, temperatura, vent i probabilitat de pluja poden variar dins d’un mateix municipi per l’orografia o l’extensió del terme.
