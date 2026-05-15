Vaga
La manifestació de taxis confluïx amb la protesta de professors i bloquegen el carrer Xàtiva: “La solidaritat és evident”
Professors i estudiants acudixen a la marxa convocada a les 12 del migdia i es troben de ple amb la manifestació de 1.500 taxis en protesta contra les noves llicències de les VTC
Pablo Plaza
Es preveia un “superdivendres” de manifestacions que posara en perill el trànsit en el centre de València i així ha sigut. La manifestació que discorre per la primera circumval·lació del centre històric des de les 9:30 hores del matí s’ha topetat amb els centenars de professors i alumnes que acudien a la seua concentració per la vaga indefinida del sector educatiu, convocada per a les 12 del migdia en la plaça de Sant Agustí. Una trobada que, a més de creuar reivindicacions contra el Consell, ha posat de manifest la “solidaritat” entre els dos col·lectius.
El sector del taxi ha concentrat, des de les 9:30 h del matí, 1.500 vehicles dins de la campanya de protestes setmanals iniciada el mes d’abril contra la nova regulació del sector dels vehicles de transport amb conductor (VTC) per part de la Conselleria de Transports, que dirigix Vicente Martínez Mus. Després d’arrancar en les torres de Serrans (ocupant Guillem de Castro-Blanqueries) han recorregut una marxa lenta a través de la plaça Tetuan i dels carrers Colón i Xàtiva, abans d’arribar a Guillem de Castro.
Ha sigut en eixa confluència a on s’han trobat amb la multitud de la marea verda —color identificatiu de les protestes de docents—, que arribava a la seua respectiva cita, i membres de les dos marxes han volgut mostrar el suport mutu a les reivindicacions de cada un de cara al Govern autonòmic. Els professors estan des de dilluns en vaga indefinida davant de la falta d’acord amb la Conselleria d’Educació que dirigix Carmen Ortí.
El president de la Federació del Taxi de València, Fernando del Molino, ha fet una “valoració molt positiva” de la capacitat de convocatòria del sector. “Hem coincidit amb la manifestació de l’educació en la zona de l’estació del Nord i la solidaritat dels dos sectors públics ha sigut molt evident”, ha explicat el representant en conversa amb este diari.
Del Molino ha denunciat que “estem lluitant contra la privatització encoberta del taxi” i ha anunciat que el col·lectiu mantindrà la seua pressió fins que les administracions posen fi “a l’intrusisme i la competència deslleial d’autoritzacions de VTC interurbanes que es dediquen a treballar en zones urbanes com si foren taxis”.
Del Molino ha advertit que “mantindrem protestes de tota mena per a exigir al conseller que complisca la paraula que va donar al sector a la primavera de 2025”. En eixe sentit, ha carregat contra l’actitud de l’Administració autonòmica: “La deixadesa d’esta conselleria està beneficiant les multinacionals i quatre especuladors que volen aconseguir autoritzacions urbanes per a fer legal el que ara és il·legal”.
El representant del taxi ha alertat de les conseqüències econòmiques d’eixa eventual regularització, que, al seu juí, suposaria “convertir milers d’autoritzacions que ara valen molt poc en un pelotazo de centenars de milions d’euros amb la vareta màgica del Consell”, ja que s’atorgarien llicències urbanes “per a treballar en tots i cada un dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, sense informes de necessitat, de contaminació o d’afectació al trànsit, i sense que els ajuntaments hi diguen res”.
