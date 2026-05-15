Martínez Mus: “No podem limitar-nos a reaccionar, sinó que hem d’anticipar-nos”
El conseller de Medi Ambient anuncia una inversió de 140 milions en infraestructures hidràuliques clau a Castelló
Castelló ha de situar-se “a l’avantguarda” en la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes mitjançant una gestió més eficient dels residus, infraestructures hidràuliques noves i més capacitat d’anticipació davant d’emergències. Així ho va defendre el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, durant la seua intervenció en el VIII Ecofòrum de Prensa Ibérica.
Martínez Mus va subratllar que la província té “molt a liderar” en sostenibilitat pel seu potencial industrial, la seua riquesa natural i el compromís del seu teixit social i empresarial. Va destacar, a més, que els reptes ambientals actuals exigixen respostes “innovadores i realistes”, especialment en matèria de gestió de residus.
Episodis meteorològics extrems
El conseller va advertir que els episodis meteorològics extrems i emergències com l’incendi recent en la planta de residus d’Onda han posat a prova la capacitat de reacció del sistema. En el cas d’Onda, va explicar que la Generalitat ha desplegat un contingent d’emergència per a reorganitzar les 400 tones diàries que rebia la instal·lació i garantir el servici als 46 municipis del consorci sense saturar la resta de plantes. També va garantir que planificaran “la millor reconstrucció possible”, amb l’objectiu d’alçar unes instal·lacions més modernes, eficients i tecnològicament avançades.
“Castelló té molt a dir en sostenibilitat, però sobretot té molt a liderar”
Martínez Mus va defendre que la gestió de residus ja no pot entendre’s només com una qüestió tècnica o logística, sinó també com un assumpte ambiental, sanitari, de seguretat i de resiliència. Per això, va assegurar que el Consell treballa en noves plantes de tractament i valorització, sistemes logístics més eficients i protocols d’emergència. “No podem limitar-nos a reaccionar. Hem de preveure”, va assenyalar.
Generar menys residus
També va posar el focus en el repte de generar menys residus per habitant malgrat el creixement de la població i de l’activitat econòmica. Per a avançar en eixa direcció, va destacar els 7,6 milions d’euros en subvencions a una trentena de municipis i consorcis locals per a construir i millorar instal·lacions d’arreplega de residus. Unes ajudes que se sumen a altres 25,8 milions destinats a entitats de gestió de residus per a modernitzar instal·lacions.
El conseller va situar, a més, les infraestructures hidràuliques com un altre eix essencial de l’adaptació al canvi climàtic. Segons va anunciar, la Generalitat, per mitjà de l’EPSAR, impulsa inversions per 140 milions d’euros a Castelló: 120 milions inclosos en el pla d’inversions de l’entitat i 20 més mitjançant un conveni amb la Diputació. Entre les principals actuacions figuren 40 milions per a l’EDAR i els col·lectors de Benicàssim o 34,5 milions per a la depuradora nova de Borriana. També es preveuen millores en municipis com Onda, Betxí, Vila-real, les Alqueries o Castelló.
