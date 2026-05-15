Protesta silenciosa a Sagunt contra les guerres i el genocidi
La Coordinadora de Suport al Poble Palestí del Camp de Morvedre crida a denunciar, este diumenge, la vulneració dels drets humans
Albert Vidal
La Coordinadora en Suport al Poble Palestí del Camp de Morvedre ha organitzat una nova protesta este diumenge 17 de maig, que esta vegada serà silenciosa. El lema és “No Nakba, no guerra, no mordasses, no genocidis”, en una clara al·lusió al que els promotors consideren una violació flagrant del dret internacional. “El que busquem és denunciar la violència, la repressió i la vulneració de drets humans”, assenyalen els portaveus dels manifestants.
Les persones assistents estan convidades a participar-hi vestides de negre i amb els seus propis cartells com a forma d’expressió individual dins d’una acció col·lectiva pacífica. També podran fer-se’n altres una hora abans de la concentració en el Pantalà de la platja del Port de Sagunt.
La iniciativa “posa el focus en la necessitat de visibilitzar el patiment de la població civil en conflictes armats i a reclamar la fi de les guerres, així com el respecte a les llibertats fonamentals”. “L’elecció d’una manifestació silenciosa respon a la voluntat de generar un espai de reflexió, respecte i unitat davant de la violència”, declaren des de la plataforma cívica local.
L’acte, que començarà a les 19 hores, està impulsat per diferents col·lectius socials compromesos amb la defensa dels drets humans, la pau i la justícia internacional, que fan una crida a la ciutadania per a sumar-se a esta acció cívica i reivindicativa. L’organització, finalment, destaca la importància de la participació ciutadana com a ferramenta clau per a visibilitzar les demandes socials i promoure una cultura de la pau.
