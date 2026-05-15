Govern
Sánchez: “Lamine només ha expressat la solidaritat per Palestina que sentim milions d’espanyols”
El president del Govern defén el jugador del FC Barcelona per onejar la bandera palestina, un gest que qualifica d’expressió de solidaritat
EFE
Pedro Sánchez, president del Govern espanyol, va donar suport al gest del jugador del Barcelona Lamine Yamal, que va onejar una bandera palestina durant la celebració pel títol de Lliga, i va considerar que l’internacional blaugrana “només ha expressat la solidaritat per Palestina que sentim milions d’espanyols”, la qual cosa, al seu juí, suposa “un altre motiu més per a estar orgullosos d’ell”.
“Els qui consideren que onejar la bandera d’un estat és incitar a l’odi, o han perdut la raó o han sigut encegats per la seua pròpia ignomínia”, va afegir el cap de l’executiu en un missatge publicat en el seu compte oficial d’X, antiga Twitter.
El ministre israelià de Defensa, Israel Katz, va criticar, este dijous, Lamine Yamal després de la difusió, esta setmana, d’imatges en les quals el jugador de l’FC Barcelona apareix onejant una bandera palestina durant la celebració del títol de Lliga en la ciutat comtal.
“Lamine Yamal va triar incitar contra Israel i fomentar l’odi mentres els nostres soldats combaten l’organització terrorista Hamàs, que va massacrar, va violar, va cremar i va assassinar xiquets, dones i ancians jueus el 7 d’octubre”, va afirmar el ministre en un missatge redactat en espanyol i publicat en el seu compte d’X.
