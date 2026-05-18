Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Benitatxell o els Poblets
“És un dia crucial i volem que a la Conselleria li arribe clar que l’educació pública es construïx poble a poble”
L’acció impulsada per l’assemblea de docents de la Marina Alta d’aconseguir, poble a poble, el suport dels alcaldes fa camí. I tant. Els docents ja s’han reunit amb alcaldes de diferents sensibilitats polítiques. I tots s’han compromés a defendre les seues reivindicacions i a instar la Conselleria d’Educació a “mantindre una negociació real i efectiva”. Ja han arrancat el suport explícit dels alcaldes de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV; de Xàbia, Rosa Cardona, del PP; del Poble Nou de Benitatxell, Miguel Ángel García, de Més Benitatxell, o dels Poblets, José Luis Mas, de Compromís.
“Eixim molt satisfets de la reunió. L’alcaldessa s’ha compromés a donar suport a les nostres reivindicacions. Hui és un dia crucial (esta vesprada, a les 16 hores, la consellera Carmen Ortí es reunix amb els sindicats) i ací, a Xàbia, l’alcaldessa ens ha dit que compartix les nostres demandes i que les defendrà davant de Pérez Llorca”, ha explicat Víctor Bisquert, que ha parlat en nom de l’assemblea de docents de Xàbia. “Esperem que hui siga un dia històric i arribe l’acord. Reunir-nos amb els alcaldes és important, ja que l’educació pública es construïx poble a poble”, ha afegit.
La reunió ha sigut amb l’alcaldessa i amb la regidora d’Educació, Mavi Pérez. Els han traslladat un escrit amb les reivindicacions del col·lectiu de docents a la Comunitat i les concretes dels col·legis i instituts de Xàbia: centres amb les aules massificades (ràtios elevades), amb plantilles insuficients, falta de mestres que atenguen la diversitat i la inclusió i amb problemes estructurals greus.
Deficiències greus en tots els col·legis i instituts de Xàbia
Hi ha deficiències molt cridaneres. En el col·legi Trenc d’Alba, els alumnes no poden beure aigua de l’aixeta, ja que les canonades són antigues i estan deteriorades. En el Mediterrània, seguixen sense ascensor ni escala d’emergència. Quan fa més calor, se superen els 30 graus en diverses aules. En les aules d’Infantil, hi ha goteres. Mentres, en el Port de Xàbia, han hagut d’habilitar com a aules ordinàries el laboratori, la biblioteca o les classes d’informàtica i d’anglés. En el Graüll, fa més de 20 anys que tenen uns barracons totalment desfasats. El menjador és molt xicotet. No tenen cuina, ni gimnàs, ni ascensor, ni banys en l’aula d’Infantil. En el col·legi l’Arenal, patixen goteres en el gimnàs i en l’aula d’Infantil (el sostre presenta humitats greus).
Els instituts tampoc donen més de si. L’IES La Mar no té biblioteca i la sala d’usos múltiples s’ha d’utilitzar com a aula ordinària. Els grups d’ESO superen els 30 alumnes i l’únic de segon de Batxillerat arriba als 33 alumnes. Les dutxes del gimnàs no funcionen i eixe espai s’utilitza com a magatzem. Les canonades també són velles i estan oxidades i, per tant, l’institut no té aigua potable. I en l’IES Antoni Llidó, els lavabos i vàters són vells i patixen contínues avaries. Hi ha aules amb una humitat superior al 74 % i els equips electrònics es fan malbé. Les instal·lacions elèctriques i de lampisteria estan obsoletes.
