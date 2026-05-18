Ens Uneix exhibix polítiques d’igualtat i diversitat en plena negociació de pressupostos amb Vox

La Diputació de València anuncia 350.000 euros per a treballar la diversitat sexual en municipis xicotets i 250.000 per la igualtat i contra la violència de gènere

Vicent Mompó i Natàlia Enguix, en l’últim Feminari

Vicent Mompó i Natàlia Enguix, en l'últim Feminari / Raquel Abulaila

José Luis García Nieves

Ens Uneix presumix de polítiques en la Diputació de València. En els últims dies ha donat publicitat a les últimes ajudes aprovades en dos matèries sensibles: igualtat i diversitat sexual. En concret, en l’última Junta de Govern es va aprovar la concessió de les ajudes per a polítiques de diversitat sexual en les comarques valencianes, un total de 350.000 euros que es repartiran entre 162 municipis de menys de 15.000 habitants. El BOP va publicar dimecres passat el llistat d’ajuntaments que rebran la subvenció, “una línia d’ajudes consolidada que dirigim als pobles amb menys recursos, perquè puguen treballar la diversitat sexual amb independència de la seua grandària i capacitat econòmica”, explica la vicepresidenta primera i diputada d’Igualtat i Diversitat, Natàlia Enguix.

Cada municipi rebrà 2.300 euros per a finançar activitats municipals de sensibilització, educació i promoció de la diversitat sexual, així com accions de prevenció de la discriminació i l’LGTBI-fòbia. Per primera vegada arriben als pobles més xicotets.

En paral·lel, la Diputació també va aprovar la concessió d’ajudes a 68 entitats sense ànim de lucre per al foment de la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la violència de gènere, amb una assignació global de 250.000 euros que triplica els 80.000 euros destinats a estos col·lectius en 2023, al final de la legislatura anterior. Entre les beneficiàries hi ha associacions de dones, juntament amb entitats culturals, socials, econòmiques i esportives que promouen la igualtat.

Estes ajudes arriben precisament quan Vox ha canviat de posició i s’ha obert a donar el seu suport als pressupostos de la Diputació de València per a 2026. Ara mateix, els comptes de 2025 estan prorrogats. A finals de l’any passat, Vox es va mantindre en una posició de màxims davant de la proposta de pressupostos de l’equip de govern de PP i Ens Uneix. Reclamava deixar a zero partides ideològiques, com precisament estes d’igualtat, diversitat o les de memòria democràtica. No va haver-hi pressupostos. La setmana passada, però, va contactar amb el president provincial, Vicent Mompó, per a tornar a negociar. Ho va fer després de transcendir que el PSPV estudiava una proposta de l’equip de govern amb vista a reprendre el debat dels comptes.

