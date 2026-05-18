València CF | Reaccions
“Si hi ha una opció per Europa, cal lluitar-la”
Corberán i Javi Guerra subratllen l’actitud del València per a remuntar a Anoeta
Carlos Corberán, tècnic del València, va subratllar la capacitat del seu equip per a capgirar el partit “a base de fe, cor i energia”, després de la victòria del seu equip a Anoeta en el descompte i amb un futbolista menys (3-4).
“Ha sigut un partit boig que comença amb un gol de la Reial en el primer minut. Després hem capgirat el marcador abans del descans, i, quan estàvem bé en la segona mitat, han aconseguit remuntar en dos jugades. Això, a banda de l’expulsió; era molt complicat, però l’equip ha lluitat amb coratge i cor”, va analitzar Corberán sobre el partit.
El València va començar perdent el partit, raó per la qual Corberán va recalcar la “capacitat de superar l’adversitat” dels seus en un escenari sempre complicat com Anoeta.
Els seus van culminar una remuntada increïble contra la Reial per a acostar-se a un sol punt dels llocs europeus. “Encara tenim una jornada al davant i el València lluitarà de valent amb la nostra gent. Esta victòria ens dona molt”. El València tancarà el curs a Mestalla contra el Barcelona, un partit “per a somiar” amb Europa.
Javi Guerra, gran protagonista de la remuntada, va destacar la capacitat de l’equip per a no rendir-se malgrat el context complicat del partit. “Hem marcat els mateixos gols amb onze que amb deu. No ens hem donat per vençuts i això és important”, va explicar el migcampista de Gilet després d’una nit en la qual el València CF va alçar dos vegades el marcador.
El migcampista valencianista també va reconéixer que el vestuari ja mira de reüll les places europees després d’una victòria que ha canviat per complet el panorama del final de temporada. “En el tercer gol ens ha dit Hugo Duro des de la banqueta que estaven perdent tots. Si hi ha la possibilitat de somiar per Europa, cal buscar-la. Més a casa i amb la nostra gent”, va assenyalar Javi Guerra.
