Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados en AndalucíaValencia CFLevante udÁlex MárquezHuelga docenteEl tiempoValenciana hantavirus
instagramlinkedin

València CF | Reaccions

“Si hi ha una opció per Europa, cal lluitar-la”

Corberán i Javi Guerra subratllen l’actitud del València per a remuntar a Anoeta

Carlos Corberán, durant el partit d’ahir | J. HERRERO / EFE

Carlos Corberán, durant el partit d’ahir | J. HERRERO / EFE

Redacción Levante-EMV

València

Carlos Corberán, tècnic del València, va subratllar la capacitat del seu equip per a capgirar el partit “a base de fe, cor i energia”, després de la victòria del seu equip a Anoeta en el descompte i amb un futbolista menys (3-4).

“Ha sigut un partit boig que comença amb un gol de la Reial en el primer minut. Després hem capgirat el marcador abans del descans, i, quan estàvem bé en la segona mitat, han aconseguit remuntar en dos jugades. Això, a banda de l’expulsió; era molt complicat, però l’equip ha lluitat amb coratge i cor”, va analitzar Corberán sobre el partit.

El València va començar perdent el partit, raó per la qual Corberán va recalcar la “capacitat de superar l’adversitat” dels seus en un escenari sempre complicat com Anoeta.

Els seus van culminar una remuntada increïble contra la Reial per a acostar-se a un sol punt dels llocs europeus. “Encara tenim una jornada al davant i el València lluitarà de valent amb la nostra gent. Esta victòria ens dona molt”. El València tancarà el curs a Mestalla contra el Barcelona, un partit “per a somiar” amb Europa.

Javi Guerra, gran protagonista de la remuntada, va destacar la capacitat de l’equip per a no rendir-se malgrat el context complicat del partit. “Hem marcat els mateixos gols amb onze que amb deu. No ens hem donat per vençuts i això és important”, va explicar el migcampista de Gilet després d’una nit en la qual el València CF va alçar dos vegades el marcador.

Noticias relacionadas

El migcampista valencianista també va reconéixer que el vestuari ja mira de reüll les places europees després d’una victòria que ha canviat per complet el panorama del final de temporada. “En el tercer gol ens ha dit Hugo Duro des de la banqueta que estaven perdent tots. Si hi ha la possibilitat de somiar per Europa, cal buscar-la. Més a casa i amb la nostra gent”, va assenyalar Javi Guerra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
  2. Així és el nou hotel de cinc estreles gran luxe que obrirà este estiu a València
  3. Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga
  4. “Amb la vaga educativa, el Govern valencià afronta la seua primera gran crisi des que Pérez Llorca és president”
  5. Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major
  6. El Sindicat d’Estudiants convoca vaga este divendres i assumix les reivindicacions dels docents: “Podem guanyar esta lluita”
  7. PSPV i Compromís porten a l’Agència de Protecció de Dades la carta de la consellera per la vaga educativa
  8. La Falla Baró de Patraix-Conca demana ajuda urgent per a la seua fallereta Berta

“Si hi ha una opció per Europa, cal lluitar-la”

L’oratge a València: jaqueta obligada i baixada de temperatures

L’oratge a València: jaqueta obligada i baixada de temperatures

La manifestació de taxis confluïx amb la protesta de professors i bloquegen el carrer Xàtiva: “La solidaritat és evident”

La Fiscalia demana la imputació d’un alt càrrec de Mazón per la filtració d’una gravació manipulada amb Aemet en la dana

La Fiscalia demana la imputació d’un alt càrrec de Mazón per la filtració d’una gravació manipulada amb Aemet en la dana

El Centre del Carme celebra el DIM i la Nit Europea dels Museus amb tallers, concerts, dansa, cine i noves exposicions

El Centre del Carme celebra el DIM i la Nit Europea dels Museus amb tallers, concerts, dansa, cine i noves exposicions

Martínez Mus: “No podem limitar-nos a reaccionar, sinó que hem d’anticipar-nos”

El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia

Protesta silenciosa a Sagunt contra les guerres i el genocidi

Protesta silenciosa a Sagunt contra les guerres i el genocidi
Tracking Pixel Contents