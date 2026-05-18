Inicien la segona fase de l’actuació de reparació i neteja dels ninots indultats en el Museu Faller
Esta segona intervenció finalitzarà l’estiu que ve per a la recepció dels nous ninots de 2026
El Museu Faller ja ha conclòs la primera fase de l’actuació de neteja i recuperació dels ninots indultats grans i infantils que custodia i ha posat en marxa la segona intervenció, amb la qual completarà la restauració global de les dos col·leccions completes. En esta nova acció es treballarà sobre els ninots indultats grans dels anys 1940, 1945, 1948, 1950, 1954, 1968, 1971, 1975, 1990, 1992, 2002, 2004, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2017; i dels ninots infantils dels anys 1971, 1974, 1975, 1991, 1999, 2015 (dos peces) i 2016.
Tal com ha avançat el regidor de Falles, Santiago Ballester, esta nova fase estarà conclosa l’estiu que ve, per a la recepció dels nous ninots de 2026. L’edil ha subratllat la importància d’estos treballs de restauració i conservació i ha explicat que tant la col·lecció gran com la infantil “estaven molt necessitades d’una intervenció de reparació i recuperació que retornara la màxima esplendor als ninots perquè, malgrat el pas del temps, continuen transmetent al públic la història que el seu artista va pensar quan els va plantar en la falla”.
Els elements i conjunts que ja han sigut restaurats abasten les col·leccions des de l’any 1934 en els ninots grans i des de 1963 en els infantils. La Regidoria de Falles té entre les seues competències la gestió del Museu Faller de València, la qual cosa comporta la promoció, protecció i divulgació del patrimoni festiu exhibit en el museu.
De fet, les col·leccions de ninots indultats grans (des de 1934) i infantils (des de 1963) són dos dels cinc conjunts principals que custodia el Museu Faller, en el qual també poden veure’s la col·lecció de cartells oficials anunciadors de les Falles (amb exemplars que daten des de 1929), la col·lecció de retrats de les falleres majors i la col·lecció d’insígnies falleres.
Reivindicar la col·lecció
El mateix que en la primera fase de l’operació, l’objectiu d’esta segona intervenció global és recuperar els elements desapareguts pel pas del temps, i altres que no havien arribat al museu per diverses causes, o bé que no s’havien tingut en compte en les restauracions efectuades a finals del segle XX. Els treballs inclouen de nou la reparació de desperfectes superficials i pèrdues de pigmentació d’algunes de les obres, causades per humitats o pels materials emprats per a elaborar estes obres, atés que van ser pensades com a obres efímeres.
La primera fase del projecte va arrancar l’any passat, 2025, amb la intervenció de recuperació de 21 ninots grans i infantils, i la neteja en profunditat de 45 més. Una vegada concloga esta segona fase, es disposarà de tota una col·lecció recuperada, amb una narrativa completa i perfectament disposada per a ser exhibida en el Museu Faller. De fet, tal com destacava el regidor Santiago Ballester, “esta iniciativa suposa la reivindicació de la col·lecció en conjunt, a través de la qual es pot fer un recorregut per la història de la societat que, any rere any, ha salvat estos ninots, que s’han convertit en testimoni de la forma de vida i costums de cada moment”. De fet, el conjunt d’obres representa diferents etapes estilístiques i tècniques de la història fallera contemporània.
