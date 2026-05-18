Tribunals
L’exalcaldessa de Requena (PP) admet que no va rebre “cap instrucció” d’Emergències el matí de la dana
La “popular” Rocío Cortés relata com va ser la presa de decisions durant l’emergència, que evidencia la tardança a actuar de la Generalitat Valenciana
L’exalcaldessa de Requena Rocío Cortés és la segona responsable municipal durant la dana que passa a atestar pel jutjat de Catarroja després de fer-ho el primer edil d’Utiel, Ricardo Gabaldón. Els dos, de fet, sostenen un relat molt similar fins al punt que van ser els primers càrrecs a actuar al suspendre les classes en els seus respectius municipis. Així, doncs, l’exdirigent del PP ha atestat davant de la jutgessa que en el seu municipi, situat en l’interior de la província de València, “no va haver-hi morts ni ferits perquè el consistori va avisar la població”, i ha admés que l’Ajuntament no va rebre “cap instrucció” de la Generalitat Valenciana.
L’exalcaldessa “popular” ha relatat davant de la jutgessa de la dana com va anar desenrotllant-se la presa de decisions durant l’emergència i, com en el cas de Gabaldón, també del PP, l’actuació dels dos ajuntaments evidencia la tardança de l’Administració autonòmica. Els dos dirigents van decidir tancar els col·legis a primera hora. Segons ha dit Cortés, per les previsions meteorològiques de què disposaven des de la nit anterior.
A les 6:53 hores, el consistori va contactar amb els inspectors d’educació per a comunicar la intenció de suspendre les classes, va preparar el decret d’alcaldia i va avisar els servicis d’autobusos escolars. Emergències havia comunicat alertes taronja i groga, i l’alcalde d’Utiel també li va comunicar que prendria la mateixa decisió. A les 7:20 hores, la suspensió ja era efectiva. De fet, davant de les pluges registrades des de primera hora, l’Ajuntament de Requena va llançar un comunicat a les 7:52 hores anunciant la cancel·lació de les classes.
Des de primera hora, els responsables municipals van comprovar in situ l’evolució del barranc del riu Magre, la zona que habitualment s’inunda. Segons ha explicat, a les huit ja baixava amb una crescuda notable, “tot i que normalment no porta res”, i a les onze van tornar a comprovar la crescuda i van intentar construir un dic amb maquinària, encara que l’aigua va créixer fins al punt que va caldre retirar-la.
Cortés ha exposat davant de la magistrada diverses situacions que donen bon compte de la complicada situació de la comarca des del matí. Per exemple, ha dit, es va inundar l’únic accés a l’hospital, que és també l’entrada a un supermercat, i un regidor va haver d’acudir-hi per a obrir un forat en un barandat que desallotjara l’aigua. La Policia Local i la Guàrdia Civil van tallar l’accés a tots els ponts, que van quedar destruïts.
Cap a la una del migdia, l’Ajuntament de Requena va convocar el seu centre d’emergències, el Cecopal, quatre hores abans que ho fera l’òrgan autonòmic, el Cecopi. I allí, la Guàrdia Civil va traslladar que la situació empitjorava ràpidament i que preocupaven els accessos a l’hospital. Des del centre sanitari van comunicar que no hi havia problemes en l’interior, encara que moltes persones no podien tornar a les seues cases.
Segons ha exposat, van consultar el Pla d’emergències de l’Ajuntament, però no van rebre “cap instrucció” del centre de coordinació d’emergències de la Generalitat Valenciana, més enllà que van informar que “hi portarien mitjans”. Així, ha confirmat que no li “consta cap telefonada” de l’Administració autonòmica, sinó que va ser al revés: l’Ajuntament va telefonar.
A la vesprada, la situació es va agreujar considerablement. A les 15:17 hores, Cortés va parlar amb la llavors consellera d’Interior, Salomé Pradas, a qui va comunicar que havien sol·licitat la intervenció de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i que mancaven de mitjans. També va mantindre una telefonada amb el subdirector d’Emergències, Jorge Suárez, a qui va preguntar si s’havia activat el nivell 2 d’emergència. “Em diu que sí i que l’UME està en camí. Li vaig dir que nosaltres necessitàvem mitjans”, ha relatat. Poc després, l’Ajuntament va habilitar el teatre municipal com a refugi i a les 16:08 hores es va llançar un nou comunicat a la ciutadania per a informar que l’UME estava en camí.
“Vaig tindre la sensació tot el dia que anàvem per davant de tot”, ha subratllat Cortés, que ha admés que no s’imaginaven la magnitud del que estava ocorrent ni el volum de persones que acabarien acudint al refugi. Fins a les 19:47 hores, la situació era, segons ha descrit, molt preocupant, amb gent arribant de tot arreu al teatre municipal. En eixe moment ja havia contactat amb Utiel i els dos municipis sospitaven que hi havia hagut víctimes mortals. Sense internet ni cobertura telefònica, l’única via de coordinació era acudir físicament al lloc de comandament avançat.
