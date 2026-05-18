Política
El PSPV de Buñol demana revisar el disseny del polígon El Cerrito i mantindre sòl industrial
Es plantegen propostes per al futur urbanístic de Buñol, incloent-hi la revisió de zones verdes i el manteniment de sòl industrial
El PSPV-PSOE de Buñol ha presentat dos escrits d’al·legacions i ha sol·licitat la convocatòria d’un ple extraordinari per a abordar la modificació número 14 de les Normes subsidiàries (NS) del municipi, per considerar que hi ha “importants dubtes jurídics, urbanístics, econòmics i tècnics sobre la seua tramitació actual”.
Des del Grup Socialista consideren que “la modificació 14 no pot tramitar-se de manera independent de la modificació 13”, ja que “la documentació municipal reconeix que les dos estan directament relacionades” i que determinades actuacions necessiten eixa modificació estructural per a disposar de “plena cobertura legal”. Per això, sol·liciten “paralitzar temporalment la tramitació i fer una valoració conjunta i integrada de les dos modificacions per a evitar contradiccions i possibles problemes de legalitat futura”.
Les al·legacions registrades pel PSPV-PSOE arrepleguen, a més, “nombroses propostes i observacions concretes sobre el futur urbanístic de Buñol”. Entre estes, plantegen revisar “el tractament urbanístic del barranc Los Mudos i altres zones verdes previstes” que, segons els socialistes, “presenten dificultats reals per al seu desenrotllament i manteniment per part de l’Ajuntament”.
“Mantindre sòl industrial en el polígon El Llano”
També sol·liciten “mantindre sòl industrial en diferents àrees del municipi”, com les parcel·les del polígon El Llano o els antics terrenys esportius de Valenciana de Cementos, al considerar que “poden ser importants per al desenrotllament econòmic i l’activitat empresarial de Buñol”.
Una altra de les qüestions destacades és la situació de l’antic escorxador municipal. El PSPV-PSOE proposa “mantindre este espai com a sòl residencial per a facilitar en el futur la construcció de vivenda pública”, enfront de la proposta actual de destinar-lo a equipament dotacional.
“Problemes en accessos al polígon industrial El Cerrito”
Les al·legacions també advertixen de “problemes de disseny i accessos en el polígon industrial El Cerrito”, a on reclamen “incloure el vial d’emergència compromés amb treballadors, empreses i representants sindicals”, a més de “millorar la connexió amb el polígon El Rincón”.
El portaveu socialista, Aurelio Palmer, ha assenyalat que “estem parlant de decisions que marcaran el futur urbanístic de Buñol durant molts anys i creiem que han de fer-se amb totes les garanties jurídiques, amb transparència i escoltant veïns, propietaris i col·lectius afectats”.
La sol·licitud de ple extraordinari ha sigut registrada per quatre regidors de la corporació municipal, “els dos representants del PSPV-PSOE i els dos d’IAB”, amb l’objectiu que l’Ajuntament debata expressament “la paralització de la modificació 14 fins que hi haja una tramitació simultània i coordinada amb la modificació 13, tal com preveu la legislació urbanística autonòmica”.
