Valoració del 17-M
El PSPV després de la desfeta andalusa: “És positiu que Morant siga candidata i ministra”
Els resultats de Montero no es poden extrapolar a la C. Valenciana, afirmen els socialistes valencians, que creuen que la dana passarà factura electoral al PP
El pitjor resultat dels socialistes a Andalusia obliga el PSPV a la reflexió. La ministra de Ciència i candidata a les autonòmiques de 2027, Diana Morant, no ha volgut valorar els mals resultats obtinguts per la seua excompanya de govern, l’exministra M. Jesús Montero, que ha obtingut el pitjor resultat dels socialistes en esta comunitat autònoma. Ho ha fet el síndic socialista en les Corts, José Muñoz, que ha tornat sobre l’argument ja esgrimit en les últimes cites electorals que la situació de la Comunitat Valenciana i Andalusia és “radicalment distinta”. “L’impacte emocional, social i polític de la dana ha sigut molt fort” i l’electorat no està en la mateixa situació.
També ha tornat sobre l’estratègia del president Pedro Sánchez de designar un ministre o ministra del Govern com a cap de cartell, que, en el cas de Pilar Alegría i ara Montero, ha resultat un fiasco. Muñoz ha assegurat que el “mantra” es repetix, però “en uns casos és bo, i en uns altres, no”. Després de matisar que “la gent no vota exclusivament per la persona que encapçala les llistes”, ha assegurat que ser ministra en el cas de Morant “és positiu”, perquè “li permet respondre des del seu ministeri a les polítiques d’assetjament i persecució de l’autonomia valenciana i alhora estar en els problemes dels valencians”. Ha citat com a exemple la vaga d’ensenyança i ha aprofitat per a retraure al president que se n’haja anat a Madrid a la junta directiva convocada per Feijóo per a posar data als congressos regionals del partit “en comptes d’estar ací negociant la vaga educativa”.
Està per veure si la ministra, desconeguda segons sondejos del CIS, que asseguren que el 70 % dels enquestats diu que no la coneix, i que este diumenge, en una entrevista al diari Mediterráneo, no concretava si esgotaria el mandat, es replantejarà el full de ruta i avançarà la seua eixida del Govern.
D’Adelante Andalucía a Compromís
En el PSPV hi ha obstinació a desmarcar la C. Valenciana de la resta. “És diferent de les altres”. Hi ha unes “singularitats”. La dana ha generat “un canvi social” i va forçar la dimissió del president Carlos Mazón i el nomenament d’un successor, Juanfran Pérez Llorca, el lideratge del qual està per consolidar. També destaquen la variable de Compromís, un element aglutinador de les esquerres alternatives, amb el qual els socialistes podrien tornar a sumar a l’hora de reconquerir el Palau. Muñoz ha fet la comparació amb Adelante Andalucía, que ha aconseguit connectar amb una part de l’electorat andalús que s’havia desencantat. La pèrdua de la majoria absoluta del PP de Moreno Bonilla “té molt a veure amb això”, assenyala Muñoz. “Hi ha una base electoral a l’esquerra del Partit Socialista molt potent, a on Compromís té més possibilitats d’arribar”, ha explicat. “Si Compromís és capaç de reconnectar i nosaltres fem el nostre treball, crec que tornarem a governar en 2027”.
Per al PSPV de Morant, no hi ha, en suma, lectura extrapolable d’Andalusia a la C. Valenciana. “Hi ha partida”, “queda temps per a mobilitzar”, repetixen en l’entorn de la ministra. Un senyal que ho indicaria és que el PP no haja avançat les eleccions a la C. Valenciana, malgrat les enquestes favorables que exhibix Llorca.
Per als socialistes valencians, el que ha passat a Andalusia és una mala notícia, perquè la dependència del Govern de Bonilla de Vox afectarà l’aprovació dels pressupostos a la Comunitat Valenciana, que s’espera per a abans de l’estiu.
