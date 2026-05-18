La solidaritat també cap en la vaga dels docents: el professorat de l’IES Tirant lo Blanc de Gandia llança una iniciativa de suport als vaguistes
Les llibreries de la ciutat col·laboren activament en este projecte per a pal·liar el cost econòmic de la vaga
Un grup de professors de l’IES Tirant lo Blanc de Gandia impulsa una iniciativa solidària amb motiu de la vaga indefinida dels docents, que este dilluns inicia la seua segona setmana després que no s’hi haja pogut trobar una solució.
Companys i companyes de l’institut gandienc que no han pogut participar en la vaga per estar de baixa col·laboren i aporten, de manera altruista, una quantitat de diners (600 euros) per a ajudar el professorat que està portant avant les reivindicacions amb la seua participació i demanda d’estes.
Agraïts
Els professors que secunden activament les protestes se senten agraïts amb els docents “solidaris” perquè “esteu lluitant també per nosaltres”, ja que amb la seua acció tracten d’ajudar a sostindre la vaga i tot el que comporta cada dia.
Esta iniciativa ha portat a crear una caixa solidària per a tota aquella persona que vulga col·laborar, però, sobretot, per a donar-li més visibilitat a esta vaga que té un cost econòmic i personal que fa falta que tothom conega.
Les llibreries de la ciutat de Gandia han acollit les guardioles solidàries en la Plaça del Llibre durant tot este cap de setmana passat i les tindran en les seues respectives seus a partir d’este primer dia de la setmana.
